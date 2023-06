[Podcast] Feux de forêt : l’Union européenne fait face à un été de tous les dangers

Alors que le changement climatique augmente les risques de feux de forêt, l’Union européenne mobilise son mécanisme de protection civile pour lutter contre les incendies. Sur le Vieux Continent, comme dans le reste du monde.

Juin 2023. Le Canada appelle à l’aide. Des dizaines d’incendies ravagent les vallées et les forêts du Québec. Les pompiers sont débordés. L’Union européenne répond aussitôt. La France, le Portugal et l’Espagne envoient près de 300 soldats du feu de l’autre côté de l’Atlantique.

Cette solidarité n’est pas nouvelle. Ces opérations s’inscrivent dans le mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Créé en 2001 et renforcé en 2019, il permet de coordonner les moyens humains et matériels en cas de crise humanitaire ou de catastrophe naturelle. L’aide européenne peut intervenir sur le continent, comme dans le reste du monde.

Avec le changement climatique, le mécanisme européen de protection civile est malheureusement de plus en plus précieux. Car les records de chaleur et d’incendies se multiplient d’années en années.

C’est pourquoi les Européens se sont préparés à un été 2023 à haut risque. Les moyens aériens pour lutter contre les feux de forêt ont été doublés par rapport à 2022. La flotte européenne comprend désormais 24 avions et 4 hélicoptères. La France fournit par exemple deux avions bombardiers et un hélicoptère, mobilisables pour porter secours à ses voisins.

Autre mesure cette année : des sapeurs-pompiers ont été envoyés en prévention dans les zones à risque. La Grèce, la France et le Portugal accueillent près de 450 professionnels étrangers prêts à réagir en cas d’incendies. L’Union européenne leur organise régulièrement des formations pour apprendre à travailler ensemble.

Une cellule spéciale est aussi mobilisée de mi-juin à mi-septembre à Bruxelles. Son rôle ? Analyser et coordonner la lutte contre les feux de forêt en Europe cet été.

Le mécanisme de protection civile de l’Union européenne peut être activé par un Etat lorsqu’il ne dispose pas des capacités suffisantes pour faire face à une catastrophe. La France l’a déjà déclenché contre des feux de forêt en 2022 et au début de la pandémie de Covid-19. Hors d’Europe, il est venu en aide au Chili et au Québec face à de gros incendies. Tout comme en Turquie après les séismes de février 2023.

Mobilisé 24h/24 et 7j/7, un Centre de coordination de la réaction d’urgence s’assure de l’efficacité de l’aide humanitaire et du bon fonctionnement du dispositif. Les 27 Etats membres de l’Union européenne et 9 autres pays participent à ce mécanisme.

Entre 2017 et 2019, 30 % des demandes d’assistance dans le cadre du mécanisme ont concerné des feux de forêt.

Crédit sonore : extrait “Ici Québec” / Radio Canada

