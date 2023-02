LIFE, le programme pour le climat et l’environnement

Le programme LIFE est le programme de financement de l’Union européenne qui soutient les projets liés à l’environnement et au changement climatique. Conservation des habitats, protection des sols, amélioration de la qualité de l’eau… LIFE couvre de nombreuses actions.

Le logo du programme LIFE

Objectifs et budget

Le programme LIFE est le cadre de financement de l’Union européenne pour les politiques liées à l’environnement et au changement climatique. Doté d’une enveloppe de plus de 5,4 milliards d’euros sur la période 2021-2027, il finance des projets dans deux grands domaines et quatre sous-programmes :

Environnement (3,5 milliards d’euros)

Nature et biodiversité

Economie circulaire et qualité de vie

Action pour le climat (1,9 milliard d’euros)

Atténuation du changement climatique et adaptation

Transition vers l’énergie propre

Ce programme de l’Union européenne met l’accent sur la conservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes, le soutien au réseau Natura 2000 ou encore l’amélioration de la gestion des déchets. Il compte aussi lever les obstacles à la transition énergétique en attirant par exemple les financements privés pour les énergies renouvelables.

LIFE est encadré par un programme de travail pluriannuel qui définit des critères plus précis et des objectifs spécifiques. La feuille de route actuelle court jusqu’au 31 décembre 2024.

LE PROJET DE LA TORTUE D’HERMANN



Piloté de 2010 à 2014, ce projet a contribué à la survie de la tortue d’Hermann dans le Var, espèce rare et menacée, en créant des espaces de vie favorables en milieu naturel ainsi qu’en menant des actions de sensibilisation.



Budget total : 2,7 millions d’euros



Taux de cofinancement : 50 %, soit 1,35 million d’euros



Plus d’exemples sur le site de la Commission européenne

Porteurs de projet éligibles

Entreprises, ONG, associations, collectivités… dans un Etat membre de l’Union européenne, un pays tiers associé au programme LIFE ou certains Etats non-associés lorsque cela est nécessaire (liste ici).

Type de financement

Le programme LIFE offre des subventions. Le taux de cofinancement s’élève à maximum 60 % des coûts éligibles et 75 % pour les projets relevant du sous-programme “Nature et biodiversité”. Il peut atteindre 70 % exceptionnellement pour les entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et des politiques européennes.

Le programme LIFE peut aussi financer des actions mises en œuvre par la Commission européenne afin de soutenir la préparation et l’application des politiques de l’UE en matière d’environnement ou de climat (prix, études, scénarios, plateformes d’échange des bonnes pratiques…).

Procédure

La Commission européenne publie des appels à projets annuels, disponibles sur la page de son site dédiée au programme. Les porteurs de projet doivent respecter les délais imposés par la Commission et remplir les formulaires en ligne via son portail eproposal.

Le site de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) dispose d’une FAQ.

Contacts

Chaque pays a un point de contact national. En France, il s’agit du Ministère de la Transition écologique. Les interlocuteurs varient selon les quatre sous-programmes de LIFE (retrouvez tous les points de contact nationaux dans l’Union européenne).

Source juridique