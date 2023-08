La production d’électricité à partir d’énergies fossiles à son plus bas niveau historique dans l’Union européenne

Si les énergies renouvelables progressent dans la production électrique européenne, la baisse du fossile est principalement due à une plus faible demande en électricité des entreprises et des ménages, selon un rapport du groupe de réflexion Ember.

Mine de charbon à ciel ouvert de Bełchatów en Pologne. La part de ce minerai dans la production d’électricité des Vingt-Sept est en recul de 23 % au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2022 - Crédits : dzika_mrowka / iStock

Une baisse historique. Selon un rapport du groupe de réflexion Ember, spécialiste des questions climatiques et énergétiques, la part des énergies fossiles dans la production d’électricité est descendue à 33 % dans l’Union européenne entre janvier et juin 2023. Soit son plus bas niveau jamais enregistré.

Les énergies renouvelables comptent quant à elles pour 36 % du mix électrique européen, dont 27 % de solaire et d’éolien. Alors que le charbon et le gaz reculent de respectivement 23 et 13 % pendant les six premiers mois de 2023 par rapport au premier semestre 2022, le solaire a connu une progression de 13 % et l’éolien de 4,8 %.

Cette baisse du fossile est principalement due à une plus faible demande en électricité des entreprises et des ménages, dans le sillage de la crise énergétique, analysent les auteurs du rapport. Dans ce contexte, ce sont les centrales thermiques dont l’activité a été réduite en premier lieu.

D’après Ember, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables doit être augmentée, notamment afin de couvrir la baisse de la part du fossile, qu’elle ne compense pas encore. Dans le cadre du Pacte vert, qui vise à atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 en Europe, les Etats membres de l’UE ont convenu en juin dernier de relever la part des renouvelables dans leur mix énergétique, pour la porter à 42,5 % d’ici à 2030.