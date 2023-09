L’Union européenne a signé le traité “historique” sur la protection de la haute mer

Aux côtés de 67 pays, l’Union européenne a signé ce mercredi 20 septembre le traité “historique” de protection de la haute mer. Celui-ci prévoit notamment la création d’aires marines protégées en eaux internationales.

Le traité sur la haute mer, signé par l’UE, devrait entrer en vigueur en juin 2025 - Crédits : Toni Palermo / iStock

Ce mercredi 20 septembre, l’Union européenne et 67 pays à travers le monde ont signé le très attendu traité sur la haute mer, également connu sous le nom de “traité sur la protection de la biodiversité au-delà des zones de juridiction nationale”. “Un traité historique”, s’est réjouie la Commission européenne dans un communiqué, “essentiel pour protéger les océans, lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique et prévenir la perte de biodiversité en haute mer”.

Cette signature s’est déroulée en marge de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient au siège de l’organisation, à New York, du 19 au 26 septembre 2023. Le texte du traité a été formellement adopté par consensus le 19 juin dernier, mais nécessitait 60 ratifications pour pouvoir entrer en vigueur. C’est désormais chose faite. Près de quinze années de négociations ont été nécessaires pour voir ce processus aboutir. “L’UE et ses États membres ont joué un rôle déterminant dans la conclusion de l’accord”, se félicite la Commission européenne.

La haute mer (ou eaux internationales) débute là où s’arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à un maximum de 370 km des côtes. Elle ne figure donc sous la juridiction d’aucun État. Considérée comme un “bien public mondial”, elle représente près de la moitié de la surface du globe et 64 % des océans. Pendant longtemps, elle a été ignorée dans le combat environnemental : seulement 1 % environ de la haute mer est aujourd’hui protégée. C’est ce manquement que le traité sur la haute mer entend pallier.

Prochaine étape : l’entrée en vigueur effective du traité, espérée pour juin 2025, date de la prochaine conférence des Nations unies sur l’océan qui se tiendra à Nice. “Une fois entré en vigueur, le traité permettra d’améliorer la gouvernance des océans dans les zones situées au-delà des juridictions nationales […] et créera des zones marines protégées à grande échelle en haute mer”, indique la Commission européenne.