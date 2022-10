L’énergie éolienne en Europe

L'Union européenne a produit 385 terawattheures (TWh) d'électricité avec des éoliennes en 2021. Quels sont les pays qui utilisent le plus l'énergie éolienne ?

La production d’électricité avec des éoliennes a atteint 385 terawattheures (TWh) dans l’Union européenne en 2021.

A la fin de cette même année, la puissance totale d’énergie éolienne installée dans les 27 Etats membres de l’UE s’est élevée à presque 188 gigawatts (GW). Une augmentation notable sur les dernières années : en 2011, elle n’était que de 87 GW contre 177 GW en 2020.

Les pays qui ont les plus grosses capacités de production d’électricité à partir du vent sont l’Allemagne (63,9 GW), l’Espagne (27,6 GW), la France (18,5 GW) et la Suède (12,1 GW). A l’inverse, Malte (0 GW), la Slovaquie (0,003 GW), la Slovénie (0,003 GW), la Lettonie (0,08 GW) et Chypre (0,2 GW) sont les pays dont la puissance installée est la plus faible.

Avoir une puissance installée d’énergie éolienne importante ne signifie pas pour autant que la part de la consommation d’énergie issue de l’éolien ou plus généralement de sources renouvelables est importante. En France en 2021, cette énergie éolienne a couvert en moyenne 7,7 % des besoins.

Selon le consortium EurObserv’ER, bien qu’en croissance par rapport à 2020, le rythme de développement de l’énergie éolienne de l’Union européenne est trop lent pour atteindre les objectifs climatiques qu’elle s’est fixés pour 2030. Le consortium estime que la puissance supplémentaire installée dans l’Union européenne n’a augmenté que de 11 GW en 2021, dont 0,6 GW d’éolien maritime. Selon l’industrie, il en faudrait près de trois fois plus chaque année pour atteindre l’objectif en discussion de 40 % de renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2030.

Plusieurs pays ont nettement augmenté leur puissance installée ces dernière années. C’est notamment le cas des Pays-Bas avec la connexion du second plus grand parc éolien offshore en mer baltique (mis en service le 8 mai 2017), d’une puissance installée de 600 MW.

L’énergie éolienne de l’Union européenne provient, à l’heure actuelle, en grande partie d’installations terrestres. Pour développer davantage la l’installation d’éoliennes en mer - deux à trois fois plus productives que les éoliennes terrestres - la Commission européenne a présenté le 19 novembre 2020 sa stratégie sur les énergies renouvelables en mer. L’objectif affiché : porter la capacité de cette production, actuellement de 12 GW, à 60 GW d’ici 2030 et à 300 GW d’ici 2050. Il y est présenté comme “réaliste et réalisable”. Ainsi, 25 % de électricité européenne pourrait provenir de la mer en 2050.