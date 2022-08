Incendies : l’Union européenne et ses voisins aident de nouveau la France contre les feux de forêts

Alors que les incendies ravagent plusieurs régions de France, dont la Gironde et le Maine-et-Loire, la Commission européenne a annoncé l’envoi de quatre avions de sa flotte de lutte contre les feux de forêt ce jeudi 11 août. Des équipes de pompiers d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche et de Roumanie viennent aussi soutenir les milliers de professionnels engagés sur le terrain.

Plus de 6 800 hectares de forêts ont brûlé en deux jours d’incendie en Gironde, au jeudi 11 août - Crédits : Twitter Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde @PrefAquitaine33

L’Hexagone s’embrase. 8 grands feux touchent la Gironde, le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l’Aveyron et la Lozère, consumant des milliers d’hectares. Pour lutter contre ces incendies, la Commission européenne a annoncé ce jeudi l’envoi de quatre avions de la flotte rescEU, positionnés en Grèce et en Suède.

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait salué sur Twitter cette “solidarité européenne”. “L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux”, s’est félicité le président de la République, avant d’annoncer que deux Canadairs venus d’Italie seraient également mobilisés. En tout, six des douze avions de la réserve européenne rescEU aident donc la France à faire face aux feux.

Des équipes de pompiers d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche et de Roumanie vont par ailleurs soutenir leurs collègues français. Berlin envoie 64 pompiers et 24 véhicules tandis que les renforts polonais représentent 146 soldats du feu et 49 véhicules. L’Autriche dépêche pour sa part 73 personnels et 14 véhicules là où la Roumanie mobilise 77 pompiers et 14 camions. “L’UE est pleinement solidaire lorsqu’un pays est confronté à une situation d’urgence”, a commenté le commissaire européen chargé de la Gestion des crises Janez Lenarčič.

Cette aide provient d’un programme piloté par le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) : le mécanisme européen de protection civile. Il permet aux Etats qui en font la demande de recevoir une aide des autres pays européens en cas de catastrophe. Plus tôt dans l’été, la Slovénie, le Portugal ou encore l’Albanie avaient déclenché le mécanisme de protection civile pour faire face à des incendies. Tout comme la France en juillet, notamment afin de lutter contre les feux de forêts en Gironde.

Sixième mois de juillet le plus chaud en Europe

Ces incendies sont facilités par les vagues de chaleur et la sécheresse historique que connaît la France. En moyenne sur le mois de juillet, le pays a connu un déficit de pluie de près de 85 %. Météo France a estimé que cette sécheresse est la plus sévère jamais enregistrée dans l’Hexagone, battant celle de 1976.

Et selon des informations communiquées mardi par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), juillet 2022 a été le sixième mois de juillet le plus chaud en Europe jamais enregistré et l’un des trois mois de juillet les plus chauds au niveau mondial.

Les satellites du programme spatial européen Copernicus permettent de recueillir ces données sur l’atmosphère, les sols ou encore les températures. Depuis le début de l’année, ce sont déjà 57 680 hectares qui ont brûlé en France, un record, indique l’EFFIS, le système européen d’information sur les incendies de forêt. Grâce à ce système d’observation, les pompiers peuvent mieux identifier les zones brûlées.