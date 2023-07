Finance verte : la Commission précise les informations que devront publier les entreprises sur le développement durable

A partir de 2025, les sociétés européennes de plus de 500 salariés auront l’obligation d’évaluer leur impact sur l’environnement et les droits de l’homme. Lundi 31 juillet, l’exécutif européen a spécifié les informations qu’elles devront divulguer.

Les nouvelles règles de reporting extra financier s’appliqueront dès 2025 pour les plus grandes entreprises - Crédits : iStock / champc

Le 31 juillet, la Commission a publié l’un des derniers textes ouvrant la voie à l’application de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD). Cette dernière doit inciter les investisseurs à orienter leurs financements vers des activités bénéfiques à l’environnement et aux droits humains, grâce aux informations fournies par les sociétés (reporting extra-financier).

Les entreprises devront publier des informations sur ce qu’elles considèrent être des risques et opportunités découlant des questions sociales et environnementales, ainsi que sur l’impact de leurs activités sur les personnes et l’environnement. Le calendrier de publication de ces rapports s’étale sur plusieurs années, de 2025 pour les plus grandes entreprises (sociétés cotées de plus de 500 salariés) à 2027 pour les PME cotées. Les autres PME sont exemptées de ces obligations. Les plus grosses entreprises non-européennes devront réaliser cette déclaration à partir de 2029.

L’acte délégué adopté le 31 juillet par la Commission vise à garantir que les entreprises de toute l’UE publient des informations comparables et fiables. Il donne également la possibilité de ne pas dévoiler certaines informations, par exemple en matière de biodiversité.

Le texte sera officiellement transmis au cours de la deuxième quinzaine du mois d’août au Parlement européen et au Conseil, qui auront ensuite deux mois pour l’examiner et, le cas échéant, le rejeter mais sans pouvoir le modifier.

Dans un autre projet en préparation (SFDR), la Commission prévoit d’obliger les investisseurs eux-mêmes à dévoiler certaines informations en matière de finance durable.