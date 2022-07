Feux de forêts : la solidarité européenne face à la multiplication des incendies

Alors que les flammes ravagent des milliers d’hectares de plaines et de forêts en Europe depuis le début de l’été, les Etats membres peuvent compter sur le mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Permettant de mobiliser du matériel contre les incendies, il est déclenché lorsque les pays de l’UE ou des Etats tiers en font la demande.

Le 20 juillet, un hélicoptère autrichien et un Canadair croate ont été envoyés en Slovénie pour soutenir les autorités locales à affronter des feux de forêts - Crédits : compte Twitter @JanezLenarcic

Les étés se suivent et s’aggravent. Déjà touché par plusieurs vagues de chaleur depuis le mois de juin, le Vieux Continent connaît une nouvelle prolifération d’incendies, du Portugal à la France en passant par l’Espagne.

En France, alors que les feux de forêt semblent connaître une accalmie, ce sont plus de 20 000 hectares de végétation qui auraient été détruits rien qu’en Gironde ces derniers jours, sans compter les territoires brûlés en Bretagne et dans les Bouches-du-Rhône. Depuis le 1er janvier, ce sont environ 220 feux de forêts qui se sont déclarés dans l’Hexagone : un chiffre 5 fois supérieur à la moyenne des 15 dernières années !

Et dans le reste de l’Union européenne, la plupart des Etats membres ont été bien plus touchés par les feux de forêt cet été que lors des années précédentes. Le 16 juillet, près de 450 000 hectares avaient brulé dans l’UE depuis le début de l’année. Un chiffre 4 fois supérieur à la moyenne 2006-2021.

L’année 2021 avait déjà battu quelques records. Avec plus de 500 000 hectares brûlés, soit l’équivalent de deux fois l’île de La Réunion, elle a été la deuxième pire année de feux de forêts jamais enregistrée dans l’UE. L’Italie, la Grèce et le Portugal avaient été particulièrement touchés.

Ces chiffres sont notamment connus grâce au programme Copernicus de l’Union européenne. Ses satellites “Sentinelles” déployés dans l’espace observent entre autres les feux de forêts et alimentent les bases de données du Système européen d’information sur les feux de forêts (EFFIS). Une carte permet de voir en temps réel les incendies déclarés en Europe.

Douze avions et un hélicoptère pour lutter contre les feux de forêts

Face à ces épisodes extrêmes causés par le changement climatique, l’Union européenne a étoffé son dispositif de crise. Piloté par le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC), le mécanisme européen de protection civile permet aux Etats qui en font la demande de recevoir une aide des autres pays européens en cas de catastrophe. Il a été complété en 2019 par rescEU, une nouvelle réserve d’équipements qui comprend une flotte d’avions et d’hélicoptères bombardiers d’eau, des avions d’évacuation médicale, une réserve de fournitures médicales et des hôpitaux de campagne.

Et pour lutter contre les feux de forêts en 2022, la Commission européenne a financé la mise sur pied d’une flotte prête à intervenir à tout moment contre les incendies. Positionnée en Croatie, en France, en Grèce, en Italie, en Espagne et en Suède, celle-ci se compose pour l’instant de 12 avions et d’un hélicoptère.

Durant les deux dernières semaines, quatre avions de la flotte rescEU se trouvant en Espagne et en Italie ont ainsi été mobilisés pour venir en aide au Portugal. Deux avions grecs ont aussi été déployés en France afin de maîtriser les incendies en Gironde. Un bombardier d’eau croate a également été mobilisé pour soutenir la Slovénie les 16 et 17 juillet.

Le mécanisme européen est par ailleurs ouvert à des pays tiers. La Grèce a ainsi envoyé quatre avions en Albanie depuis le début de l’été, à la demande de cette dernière.

Interrogé par Reuters, le commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarčič a récemment fait savoir que l’UE était en pourparlers avec des fabricants pour acheter de nouveaux avions contre les feux de forêts. Ceux-ci seraient financièrement pris en charge à 100 % par l’Union.

Les feux de forêt constituent l’un des principaux motifs d’utilisation de rescEU. Entre 2007 et 2019, 30 % de toutes les demandes d’assistance concernaient des incendies. Un chiffre qui tombe toutefois à 17 % si l’on prend en compte les années 2020 et 2021, en raison de l’apparition du Covid-19.