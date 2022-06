Environnement : les députés européens s’opposent à l’inclusion du gaz et du nucléaire dans la taxonomie verte

Ce mardi 14 juin, les commissions Environnement et Affaires économiques du Parlement européen se sont prononcées contre la labellisation “verte” du gaz et du nucléaire proposée par la Commission européenne début février.

Si la majorité des députés européens vote contre la présence du nucléaire et du gaz dans la taxonomie verte européenne lors de la prochaine session plénière du Parlement européen du 4 au 7 juillet, la Commission européenne devra modifier sa proposition - Crédits : ABBPhoto / iStock

A 76 voix contre 62 (et 4 abstentions), les eurodéputés des commissions Envi (environnement, santé et sécurité alimentaire) et Econ (Affaires économiques et monétaires) ont rejeté l’intégration du gaz et du nucléaire dans la liste des énergies n’aggravant pas le changement climatique (taxonomie verte).

Initiée en 2018 par la Commission européenne, la taxonomie verte vise à mieux orienter le financement d’activités contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

La résolution votée par les commissions parlementaires doit désormais faire l’objet d’un vote lors de la prochaine session plénière du 4 au 7 juillet. Si une majorité de députés européens confirme le vote des commissions, la Commission européenne devra modifier sa proposition.