Environnement : accord du Parlement européen et des Etats membres pour interdire les importations de produits issus de la déforestation

Selon le futur règlement européen, l'huile de palme, le soja ou encore le bois importés dans le marché unique ne devront pas participer à la déforestation mondiale.

Le Parlement européen souligne que les cultures de l’huile de palme et du soja représentent plus des deux tiers de la déforestation mondiale - Crédits : Yarygin / iStock

L’importation dans l’Union européenne d’une série de produits sera interdite s’ils sont issus de terres déboisées après décembre 2020. L’accord entre les eurodéputés et les Etats membres, trouvé mardi 6 décembre, concerne l’huile de palme, le bœuf, le soja, le café, le cacao, le bois et le caoutchouc ainsi que des marchandises dérivées (comme les meubles, le chocolat ou le papier). La Commission européenne avait formulé sa proposition fin 2021.

Les entreprises devront prouver que leurs produits respectent ces nouvelles règles, en collectant des informations géographiques précises sur les terres agricoles où les produits de base qu’elles se procurent ont été cultivés. Le programme européen d’observation de la Terre, Copernicus, pourra être mobilisé.

Le règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE. Les entreprises auront 18 mois pour se mettre en conformité.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 420 millions d’hectares de forêts ont été perdus à cause de la déforestation entre 1990 et 2020. L’accord entre les eurodéputés et les Vingt-Sept intervient la veille de la COP15 dédiée à la biodiversité, qui se déroule à Montréal du 7 au 18 décembre. Cette conférence internationale doit définir des objectifs de protection de la nature.