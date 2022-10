COP27 : les informations à connaître avant le début de la conférence de Charm el-Cheikh

La COP27 se déroulera du 7 au 18 novembre prochain à Charm el-Cheikh, en Egypte. Voici les principales informations sur cet événement dédié à la lutte contre le changement climatique.

Plus de 35 000 participants sont attendus lors de ces 10 jours de conférence pour la COP27 à Charm el-Cheikh, en Egypte - Crédits : compte Twitter @COP27P

Qu’est-ce que la COP27 ?

La Conférence des Parties (COP) est l’organe décisionnel de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La CCNUCC est l’une des trois conventions adoptées lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, avec la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification.

La Conférence des Parties se réunit chaque année dans un des Etats parties qui se propose d’accueillir la session. La première COP s’est tenue à Berlin, en Allemagne, en 1995. La dernière COP en date, la COP26, s’est déroulée en novembre 2021 à Glasgow, en Ecosse.

La COP permet d’évaluer les effets des mesures prises par les parties et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Convention-cadre, à savoir stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre “à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse (induite par l’homme) du système climatique”.

Quand va se dérouler la COP27 ?

L’Egypte est le pays hôte de cette COP27 qui va se dérouler dans la ville de Charm el-Cheikh du 7 au 18 novembre 2022.

Une pré-COP27 a eu lieu les 3 et 4 octobre derniers à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les ministres de l’Environnement et de l’Energie de quelque 50 pays, dont la France, se sont réunis pour préparer les négociations internationales de la COP27.

Qui y participe ?

Plus de 35 000 participants sont attendus en Egypte, dont principalement des représentants du secteur privé et de la société civile. Fait marquant, aucun chef d’Etat n’a jusqu’ici officiellement confirmé participer à la Conférence. En cause, des questions plus pressantes qui accaparent notamment les pays occidentaux, comme l’invasion russe de l’Ukraine ou la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Côté européen, les principales institutions seront représentées (Commission européenne et Conseil européen). Des délégations d’organes et d’agences de l’UE feront également le déplacement en Egypte, comme le Comité européen des régions ou la Banque européenne d’investissement.

Du côté des ONG, elles dénoncent les politiques climatiques largement insuffisantes de l’Egypte. Selon Human Rights Watch (HRW), l’Egypte est “à l’origine de plus d’un tiers de la consommation de méthane en Afrique”, méthane qui est lui-même “à l’origine d’environ 30 % du réchauffement de la planète” selon l’ONU. Les associations accusent également le régime politique égyptien de réprimer les droits de l’homme et de tenter d’exploiter la COP27 pour promouvoir une image de tolérance.

Quel est le programme ?

La COP27 sera l’occasion pour les pays de mesurer l’avancée de leurs engagements pris en vue d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de 2015. Celui-ci vise à limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 °C, de préférence à 1,5 °C.

La session de Charm el-Cheikh doit aussi permettre aux Etats parties de réitérer leurs engagements pris lors de la COP26 en faveur d’une action mondiale renforcée en matière d’adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes. Lors de cette précédente session, les Etats se sont engagés à réduire la vulnérabilité, renforcer la résilience et accroître la capacité des populations à s’adapter aux impacts des changements climatiques.

La question cruciale du financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays pauvres est à l’ordre du jour. Lors de la COP15 de Copenhague, les pays riches s’étaient engagés à porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 leur aide en la matière. Une promesse jusqu’ici non tenue : alors que l’aide n’atteignait que 79,6 milliards de dollars en 2019, les Etats doivent faire le point sur les progrès réalisés.

Enfin, la COP27 doit renforcer la promotion du partenariat et de la collaboration de l’ensemble des parties prenantes (gouvernements, secteur privé, société civile) pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre.

Retrouvez le programme (en anglais) sur le site de la présidence égyptienne.