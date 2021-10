COP26 : dates, participants, programme… comment s'organise la conférence de Glasgow ?

Initialement prévue en novembre 2020, la COP26 avait été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19. Retrouvez l’essentiel sur cet évènement international dédié à la lutte contre le réchauffement climatique.

Visuel officiel de la COP26 de Glasgow - Crédits : Urbanbuzz / iStock

Qu’est-ce que la COP26 ?

La vingt-sixième session de la Conférence des Parties (COP) s’inscrit dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC). Un texte adopté à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 afin de lutter contre le changement climatique au niveau mondial, et qui s’applique depuis 1994.

Lors des COP, les pays négocient des accords internationaux et veillent au respect des engagements pris dans le cadre de la Convention.

Quand va se dérouler la COP26 ?

Présidée cette année par le Royaume-Uni, la COP26 te tiendra à Glasgow (Ecosse) du 1er au 12 novembre 2021. Organisée en partenariat avec l’Italie, elle a été préparée par les Etats en amont du sommet à Glasgow. Plusieurs réunions préparatoires se sont donc tenues depuis la conférence de Madrid en 2019, dernière COP en date.

Qui y participe ?

Les dirigeants de 197 pays et plus de 20 000 représentants vont se retrouver en Ecosse. Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Boris Johnson ou encore le président des Etats-Unis Joe Biden iront sur place.

Du côté des institutions européennes, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil Charles Michel conduiront la délégation de l’UE. Ils se trouveront aux côtés du Premier ministre slovène Janez Janša, son pays présidant actuellement le Conseil de l’UE.

Les absents ont aussi fait parler d’eux. Les dirigeants russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont ainsi fait savoir qu’ils ne se rendraient pas à cette conférence, même si des diplomates de ces deux pays prendront part aux négociations officielles.

Au-delà des chefs d’Etat et de gouvernement, d’autres personnalités sont attendues à Glasgow, tels que le secrétaire général des Nations Unies António Guterres ou encore la militante du climat Greta Thunberg. Des scientifiques, des ONG et des entreprises vont également faire le voyage afin de mettre en lumière leurs solutions pour le climat et de participer à des évènements en marge des négociations officielles.

Quel est le programme ?

Les dirigeants mondiaux doivent faire un point d’étape, six ans après la signature de l’accord de Paris lors de la COP21 de 2015. Les parties s’étaient engagées à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le but de contenir l’augmentation de la température globale sous les 2°C, de préférence à 1,5°C. En amont de la réunion, chaque signataire - dont l’Union européenne - devait transmettre à l’ONU sa contribution nationale à cet objectif mondial.

Pour cette conférence, considérée comme “la plus importante depuis Paris” par le secrétaire général de l’ONU António Guterres, la présidence britannique a présenté quatre ambitions. Elle appelle en effet à “un changement radical des engagements en matière de réduction des émissions”, à “renforcer l’adaptation aux conséquences du changement climatique” ainsi qu’à assurer le financement de l’action pour le climat. Les pays les plus développés s’étaient notamment engagés à mobiliser 100 milliards de dollars chaque année pour les Etats les moins riches. Enfin, les organisateurs de la COP26 souhaitent renforcer la coopération internationale dans les domaines de la transition énergétique, du transport routier durable et de la nature.

Les Etats doivent notamment négocier la rédaction finale des normes d’application de l’accord de Paris, ce qui comporte un cadre commun pour les marchés de droits d’émissions de gaz à effet de serre, nommés “marchés carbone”.

Retrouvez le programme (en anglais) et sur le site de la présidence britannique (en anglais)