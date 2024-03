Climat : les députés européens votent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre issues des bâtiments

Réunis à Strasbourg mardi 12 mars, les eurodéputés ont validé une réforme de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

L’Union européenne entend accélérer la rénovation thermique de son parc immobilier - Crédits : Fahroni / iStock

Feu vert pour des bâtiments plus respectueux de l’environnement. Ce mardi 12 mars en session plénière à Strasbourg, le Parlement européen a adopté une révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (370 voix pour, 199 contre et 46 abstentions). Le texte prévoit que tous les nouveaux bâtiments devront être neutres en émissions de gaz à effet de serre à partir de 2030, et même dès 2028 pour le parc immobilier des autorités publiques.

La directive met également l’accent sur la rénovation thermique des bâtiments. Les Etats membres devront rénover les 16 % des bâtiments les moins performants d’ici 2030 et les 26 % les moins performants à l’horizon 2033, hors résidentiel. Des exemptions sont prévues pour les sites historiques, les lieux de culte et les bâtiments agricoles. Le vote des eurodéputés prévoit par ailleurs un abandon des chaudières à combustibles fossiles en 2040.

Bâtiments et Pacte vert

Ce projet fait partie du paquet “Fit for 55″, présenté par la Commission européenne en juillet 2021 afin d’aligner les politiques de l’Union avec ses objectifs climatiques. L’UE ambitionne d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire auparavant ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 (par rapport à 1990).

C’est un des éléments du Pacte vert européen, la feuille de route environnementale de l’UE. Du chauffage à la climatisation, la Commission européenne estime que le parc immobilier est responsable de 40 % de consommation d’énergie et de 36 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE.

Côté français, les eurodéputés des groupes socialiste, Renew, écologiste et insoumis ont voté en faveur de la révision de la directive. Le Rassemblement national et Les Républicains s’y sont opposés (à l’exception d’une abstention de Nadine Morano). Le texte doit désormais être adopté par les Etats membres au Conseil européen pour entrer en vigueur.