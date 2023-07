Climat : le mois de juillet 2023 est le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon Copernicus

Selon les données satellites du programme européen d’observation de la Terre dévoilées le 28 juillet, le mois de juillet 2023 est en passe de battre les records mondiaux de chaleur. Le précédent record date de juillet 2019.

Des canicules et incendies ravageurs ont sévi depuis le début du mois de juillet, comme ici au Canada - Crédits : Union européenne / imagerie Copernicus Sentinel-2

Après avoir été marqué par le moins de juin le plus chaud jamais enregistré en 2023, il est très probable que le monde atteigne un nouveau record en juillet : celui du mois le plus chaud jamais enregistré. Telles sont les conclusions, publiées vendredi 28 juillet, de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du service européen sur le changement climatique de Copernicus.

Si l’étude définitive est attendue pour le 8 août, les experts estiment avoir déjà suffisamment de données pour annoncer ce classement. Le mercure est par ailleurs monté jusqu’à 17,08 °C à la surface de la Terre le 6 juillet dernier, ce qui en fait le jour le plus chaud jamais enregistré tous mois confondus.

Température quotidienne globale de l’air en surface (°C) du 1er janvier 1940 au 23 juillet 2023. La ligne en gris représente le seuil de 1,5 °C au-dessus du niveau préindustriel (1850-1900) et son degré d’incertitude - Crédits : C3S/ECMWF

“Les températures record s’inscrivent dans la tendance mondiale à l’augmentation drastique des températures. En définitive, les émissions anthropiques sont le principal moteur de cette hausse des températures”, explique Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus Climate Change (C3S) au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).

Les températures étouffantes dans l’hémisphère nord sont en lien avec une série de phénomènes météorologiques extrêmes telles que les violentes tempêtes dans le nord de l’Italie ou les canicules marines, ainsi qu’avec les feux de forêt qui touchent le pourtour méditerranéen et le Canada.