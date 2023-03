Climat : le GIEC publie son tout dernier rapport

Le groupe d’experts climatiques de l’ONU présente ce lundi 20 mars la synthèse de huit ans de travaux, clôturant ainsi son sixième cycle de travail. Ce condensé de plus de 10 000 pages servira de base aux prochains sommets internationaux sur le climat.

“Six ans de travaux et plus de 10 000 pages résumées en quelques petites dizaines. C’est l’exercice fou auquel vient de se livrer le GIEC”, écrivent Les Echos ce matin. Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat doit en effet publier à 14 heures ce lundi “la synthèse de son sixième rapport d’évaluation”, précise 20 Minutes.

“Depuis sa création en 1988, le GIEC (IPCC en anglais) a ainsi produit six rapports, chacun composé de plusieurs volumes”, rappelle Le Figaro. Ce “rapport des rapports” [Les Echos] marque la fin du dernier cycle qui a démarré après l’accord de Paris en 2015 [Le Figaro]. Ces dernières années, le groupe d’experts a “épluché des dizaines de milliers de publications scientifiques […] pour les expertiser, les résumer et les mettre à disposition du grand public et des décideurs politiques”, fait savoir Libération.

Actions possibles et progrès réalisés

Concrètement, “le rapport de synthèse ne contient pas de nouvelles données scientifiques”, souligne The Guardian. Mais il devrait se concentrer sur l’avenir, “en exposant les politiques et actions possibles qui permettront d’anticiper et éviter les pires conséquences du dérèglement climatique”. En outre, “les progrès réalisés […] depuis l’accord de Paris sur le climat” pour réduire les émissions de gaz à effet de serre y seront évalués, poursuit le quotidien britannique. Pour Die Zeit, les messages clés que contiendra le rapport “sont déjà clairs” : le changement climatique “progresse plus rapidement que prévu et les mesures de protection du climat prises jusqu’à présent sont loin d’être suffisantes”.

“Nous nous approchons du point de non-retour, du dépassement du seuil de réchauffement maximum de 1,5 degré”, a rappelé le chef de l’ONU António Guterres dans un message vidéo à l’ouverture de la session, le 13 mars [20 Minutes], ajoutant que “les dirigeants ont besoin d’une orientation scientifique solide, franche et détaillée pour prendre les bonnes décisions”.

Résumé pour les décideurs

Outre un document technique, le rapport synthétique comprend en effet un “résumé à l’intention des décideurs”, d’une trentaine de pages [Les Echos]. Pour le rédiger, les experts du climat de l’ONU ont passé une semaine à se concerter en réunion plénière à Interlaken, en Suisse, poursuit le quotidien. Car celui-ci “doit être examiné ligne par ligne, voire mot par mot, avec les représentants des 195 Etats [membres des Nations Unies] lors d’une session d’approbation”, explique Libération.

Les délégués des Etats font “des milliers de commentaires, pour améliorer ou préciser certains points, voire pour faire valoir leurs intérêts”, poursuit le journal. Ainsi les délibérations, qui auraient dû se terminer vendredi, ont-elles “duré jusqu’à dimanche soir”, ajoute Die Zeit. Libération évoque des négociations “de plus en plus longues et houleuses”, faisant état de tensions entre les pays du Nord et du Sud, “tandis que l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe tentent inlassablement d’affaiblir la question de la sortie des énergies fossiles”.

“C’est la limite de cette coproduction qui intervient dans un contexte onusien”, souligne Kari De Pryck, enseignante-chercheuse à l’université de Genève, dans un entretien pour Le Monde. Les grandes puissances “vont chercher à affaiblir les phrases, à les rendre vagues ou extrêmement techniques”.

Nouveau cycle

“Ses experts le répètent inlassablement : le GIEC ne [recommande aucune politique aux Etats], ce n’est pas dans sa mission”, rappellent Les Echos. Son dernier rapport servira tout de même de base aux prochaines négociations internationales sur le climat, “notamment la COP28 à Dubaï à partir du 30 novembre”, note The Guardian.

Parallèlement, le travail du GIEC se poursuivra avec un septième cycle d’évaluation. Celui-ci “pourrait aboutir aux alentours de 2030″, date à laquelle “les émissions de gaz à effet de serre à travers le monde devront avoir diminué de 43 % par rapport aux niveaux de 2019″, relève TF1. Par ailleurs, “certains soutiennent que les cycles de rapport devraient être raccourcis, afin que les décideurs politiques puissent recevoir des conseils scientifiques plus clairs tout au long de cette décennie cruciale” [The Guardian].

Le nouveau cycle de publications “pourrait notamment porter sur les points de basculements ou encore le rôle des villes dans la lutte contre le changement climatique”, conclut TF1.

