Climat : la Commission européenne présente un plan pour l’industrie neutre en carbone

La Commission européenne a dévoilé, ce mercredi 1er février, un plan pour permettre à l’industrie de conserver sa compétitivité dans le cadre des transitions écologique et énergétique.

Le Pacte vert pour l’Europe prévoit la neutralité climatique de l’Union européenne à l’horizon 2050 - Crédits : Piter1977 / iStock

Assurer une transition harmonieuse vers le zéro carbone pour l’industrie en Europe. C’est l’esprit du plan présenté ce mercredi par l’exécutif européen. Celui-ci repose sur quatre piliers.

Le premier concerne la réglementation et vise à la rendre plus prévisible, tout en la simplifiant. Le second a pour objectif un accès plus rapide aux financements. Le troisième un renforcement des compétences nécessaires aux industries zéro émission dans la population européenne. Enfin, le quatrième consiste à développer au niveau international un environnement commercial favorable à la transition verte.

En lien avec le second pilier de son plan, la Commission européenne a notamment annoncé qu’elle proposera d’ici l’été un “Fonds de souveraineté européenne”. Un instrument que plusieurs voix dans l’UE ont appelé de leurs vœux en réaction à l’Inflation Reduction Act et ses 370 milliards de dollars de subventions aux entreprises américaines.