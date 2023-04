Climat : l’Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde

En 2022, le Vieux Continent a connu sa deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport du service européen d’observation de la Terre Copernicus publié jeudi 20 avril.

La multiplication des feux de forêts est une des conséquences du réchauffement climatique. Ici, des pompiers polonais luttent contre les incendies en France dans le cadre du mécanisme européen de protection civile (août 2022) - Crédits : Jérémie Mazenq / Commission européenne

“2022 a été marquée par des extrêmes, et 2023 pourrait être pire”, commence Le Figaro. Selon le bilan du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) publié jeudi 20 avril, la température de l’année dernière était de “0,9°C de plus par rapport à la période de référence 1991-2020”. Le continent a ainsi “connu des températures extrêmes : c’est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée” et “l’été le plus chaud […], avec 1,4°C de plus que la moyenne récente” [France inter].

Ces températures augmentent par ailleurs “deux fois plus vite sur le continent européen que la moyenne mondiale”, poursuit Le Figaro. Les satellites du programme de l’UE ont ainsi enregistré un réchauffement d’environ +2,2°C en Europe sur les cinq dernières années par rapport à l’ère préindustrielle, contre +1,2°C au niveau mondial. “Les températures [y] ont grimpé de 0,5 degré chaque décennie”, précise France info.

Le changement climatique s’accentue “sous l’effet de l’accumulation des gaz à effet de serre générés par l’activité humaine, essentiellement le CO2 et le méthane (CH4)”, dont la concentration a atteint l’an dernier son niveau le plus élevé depuis le début des mesures [TV5 Monde]. “Nous nous avançons en territoire inconnu”, a souligné le directeur du C3S Carlo Buontempo, cité par le média.

Phénomènes extrêmes

“Mais le changement climatique ne signifie pas seulement une augmentation des températures moyennes, il signifie aussi une augmentation des phénomènes extrêmes, comme une succession de vagues de chaleur”, explique El País. “Pour la première fois depuis que les relevés existent, il a fait plus de 40°C au Royaume-Uni l’été dernier”, remarque par exemple France inter. “La mer Méditerranée a, elle aussi, connu la surchauffe, avec des vagues de chaleur marine record, très néfastes pour la biodiversité”, fait savoir Libération.

Résultat de cette hausse des températures et d’un manque de précipitations ou de neiges : “2022 a été l’année la plus sèche jamais enregistrée, 63 % des cours d’eau européens ayant connu des débits inférieurs à la moyenne”, détaille le rapport, cité par France inter.

Un manque d’eau qui affecte par exemple l’agriculture. En conférence de presse mercredi, l’auteure principale de l’étude Rebecca Emerton a précisé “qu’un hiver et un printemps secs en 2023 signifiaient qu’une plus grande sécheresse était à prévoir” [The Guardian]. “Malheureusement, les conséquences sont probablement déjà en place pour la saison de croissance [des végétaux], de sorte qu’il est probable que la production agricole soit réduite cette année”, a-t-elle déclaré, reprise par le journal britannique.

Record d’incendies

La presse européenne souligne également la multiplication en 2022 des feux de forêts, favorisés par la sécheresse. En particulier au sud-ouest du continent, très touché par le phénomène.

“Les conditions favorables à la propagation des incendies ont été particulièrement évidentes en Europe centrale et dans la région méditerranéenne, avec des incendies critiques […] enregistrés en République tchèque, en France, au Portugal, en Slovénie et en Espagne” [El Periódico]. “Plus de 900 000 hectares ont été brûlés dans tous les pays de l’UE”, détaille le quotidien catalan, soit “la seconde plus grande superficie” depuis le début des relevés [Público].

El Mundo pointe de son côté que les incendies surgissent désormais même “à des périodes de l’année où ils étaient auparavant rares”. Et de ce point de vue, “2023 commence mal”, s’inquiète Le Figaro : “le premier grand incendie de l’année vient de réduire en cendres plus de 1 000 hectares de végétation dans les Pyrénées-Orientales”.

Un potentiel pour l’énergie solaire ?

“Le rapport étudie également l’impact des conditions météorologiques et climatiques sur le potentiel des énergies renouvelables”, relate pour sa part The Washington Post. Les scientifiques ont établi que “jamais l’Europe n’avait enregistré un nombre aussi élevé d’heures d’ensoleillement” [Les Echos]. “L’Europe a connu environ 130 heures d’ensoleillement de plus que la moyenne en 2022″, constate en effet le quotidien américain. Le continent enregistre ainsi “son niveau le plus élevé de radiations solaires au sol depuis 40 ans”, ajoute TV5 Monde.

Peut-être une “bonne nouvelle” [Die Zeit] pour les dirigeants européens qui “s’efforcent d’accroître la production d’énergie renouvelable et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes” [The Washington Post]. Ces énergies plus vertes “s’imposent comme les principaux substituts aux combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique”, selon El País.

Les autres sujets du jour

Agriculture

Asile et migrations

Energie

Numérique

Portugal

Relations extérieures