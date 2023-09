[Carte] Quelles sont les villes européennes les plus polluées aux particules fines ?

Nocives pour la santé, les particules fines sont concentrées dans les aires urbaines. Quels Européens sont les plus exposés à ce polluant ? Au contraire, dans quelles villes respire-t-on mieux ?

Presque tous les Européens résidant en ville sont exposés à des niveaux de particules fines supérieurs aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une situation préoccupante, tant leurs conséquences sur la santé peuvent être nombreuses, mais qui tend à s’améliorer dans l’Union européenne. Entre 2005 et 2020, les émissions de particules fines PM2.5 ont ainsi diminué de 32 %.

Les particules fines PM2.5 sont des particules dont la taille est inférieure à 2,5 micromètres. Elles sont émises dans l’atmosphère lors de la combustion de matière fossile (bois ou gaz de chauffage, carburants routiers, industrie…) ou lors de l’utilisation d’ammoniac dans le secteur agricole. L’OMS recommande un niveau maximal de 5 μg/m3 pour une exposition de long terme. Il existe d’autres polluants de l’air, comme le dioxyde d’azote ou l’ozone.

Selon l’Agence européenne de l’environnement, les villes les plus polluées aux particules fines dans l’Union européenne se trouvent au nord de l’Italie ainsi qu’à l’est du continent. Slavonski Brod, en Croatie, enregistre la plus forte concentration de particules fines (28 µg/m3). Viennent ensuite Nowy Sącz (27,9 µg/m3) et Piotrków Trybunalski (25,2 µg/m3), toutes deux en Pologne. La ville italienne de Crémone est la quatrième plus polluée d’Europe, avec 25,1 µg/m3.

Au nord de l’Italie, ces concentrations élevées “sont dues à la combinaison d’une forte densité d’émissions anthropiques et de conditions météorologiques et géographiques qui favorisent l’accumulation des polluants atmosphériques dans l’atmosphère”, explique l’Agence européenne de l’environnement. Quant à la Pologne, elle utilise massivement le charbon pour sa consommation d’énergie et dispose d’une flotte de véhicules vieillissante, propice à l’émission de ces particules polluantes.

A l’inverse, les villes les moins polluées aux particules fines se trouvent plutôt au nord de l’Union européenne. Faro, au Portugal, est en tête avec seulement 3,7 μg/m3. Umeå (3,9 μg/m3) et Uppsala (4 μg/m3), en Suède, complètent le classement. En dehors de l’UE, les agglomérations norvégiennes (comme Oslo, Bergen ou Trondheim) et la capitale islandaise (Reykjavik) sont également bien classées.

Sur les années 2021 et 2022, seules 10 villes analysées par l’Agence européenne de l’environnement se trouvaient sous le niveau fixé par l’OMS de 5 µg/m3. L’agence propose une carte sur la qualité de l’air en temps réel, prenant en compte plusieurs polluants.

Les particules fines en France

En France (hors outre-mer), les villes les moins polluées aux particules fines sont Brest (18e place), Saint-Brieuc (20e place), Dijon (30e place), Perpignan (37e place) et Bayonne (38e place). Alors que les villes les plus touchées par cette pollution sont Lille (255e place), Avignon (224e place), Reims (223e place), Amiens (216e place) et Mulhouse (215e place).

Sur l’ensemble des 375 villes observées par l’agence, Paris arrive à la 210e place en matière d’exposition aux particules fines, avec 11,2 μg/m3 enregistrés dans son agglomération entre 2021 et 2022. Un niveau presque similaire à Lyon, qui est 199e (11,1 μg/m3), mais supérieur à Marseille (10,6 μg/m3), à la 182e place. Ces valeurs demeurent des moyennes annuelles. Les données peuvent varier d’une heure à l’autre et selon l’endroit où se trouve la station. A titre d’exemple, le 8 septembre au soir, les capteurs placés sur l’autoroute devant le Stade de France (Saint-Denis) enregistraient une qualité de l’air médiocre alors que quelques kilomètres plus au sud, les voyants étaient au vert pour la station du XVIIIe arrondissement parisien.