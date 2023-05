[Carte] Mobilité douce en Europe : l’avenir des trains de nuit transfrontaliers

Les trains de nuit sont-ils sur de bons rails en Europe ? D’ici 2030, plus d’une dizaine de lignes doivent ouvrir, favorisant la mobilité douce des voyageurs. En raison de son faible impact environnemental, le train est promu par la stratégie de l’Union européenne, qui insiste sur les transports durables.

Les trains de nuit font leur grand retour dans l’Union européenne. Après une décennie globale de déclin, plusieurs pays ont choisi de relancer ce mode de transport y compris pour franchir leurs frontières. Si des lignes ont déjà été rouvertes en Autriche (depuis 2020) ou en France (à partir de 2021), d’autres doivent leur entamer le pas à plus ou moins long terme.

Dès le 5 mai 2023, il sera ainsi possible de rejoindre Bruxelles depuis Berlin en 13 heures, six fois par semaine. La capitale allemande reliera également Paris à partir de décembre 2023 en 7 heures. Mais la capitale française doit aussi être connectée à douze villes européennes entre 2024 et 2030 comme Rome, Copenhague, Porto, Venise, Milan ou encore Barcelone : c’est en tout cas le projet de la start-up Midnight Trains. Quant au soleil barcelonais, il deviendrait accessible fin 2024 en une nuit depuis Zurich, via Lyon et Montpellier. Plus à l’Est, Varsovie reliera la capitale française en 2024, par l’opérateur PKP.

D’autres villes françaises seront desservies par des trains de nuit transfrontaliers. Lille sera desservie par le Amsterdam - Barcelone, prévu au printemps 2025, passant par Avignon, Montpellier, Perpignan, Figueras et Gérone. Dijon sera aussi l’escale du Paris - Venise dont l’ouverture est prévue en juin 2024.

Autre nouveauté : l’augmentation de la fréquence des trains entre Bruxelles et Vienne. Alors que le trajet n’était disponible que trois fois par semaine, il doit pouvoir être effectué quotidiennement à partir de décembre 2023. Pour le Bruxelles-Berlin, une extension de la ligne est prévue par la compagnie European Sleeper, permettant aux voyageurs de transiter par Dresde et Prague.

“Le train reste globalement le mode de transport motorisé de passagers le plus respectueux de l’environnement en Europe”, démontre l’Agence européenne de l’environnement. Comparé à la voiture et l’avion, le train diesel reste ainsi le moyen de voyager le moins émetteur de gaz à effet de serre. En 2018, il représentait seulement 0,4 % des émissions dues au transport dans l’Union européenne - lui-même responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre. Prévu par la stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente, la multiplication par deux du trafic des trains à grande vitesse entre 2020 et 2030 laisse ainsi entrevoir des voyages moins nocifs pour le climat dans l’Union européenne. Pour insister sur ce mode de transport durable, l’Union européenne avait même fait de l’année 2021, l’Année européenne du rail. À LIRE AUSSI Pour l’Union européenne, le train est l’avenir de la mobilité en Europe

