[Carte] Le solaire photovoltaïque : une énergie en plein essor dans l’Union européenne

Depuis 2008, la production d’électricité photovoltaïque a été multipliée par plus de 20 dans l’Union européenne. D’ici 2040, elle pourrait couvrir jusqu’à 20 % des besoins en électricité des Vingt-Sept, selon la Commission européenne.

Les données présentées dans l’article concernent uniquement l’énergie photovoltaïque. L’Espagne est en effet l’unique pays européen pour lequel des chiffres sont disponibles sur la production d’électricité à partir d’énergie solaire thermodynamique, une technique peu répandue.

Dans l’Union européenne, la production brute d’électricité issue de l’énergie solaire photovoltaïque atteint 164 terawattheures (TWh) sur l’année 2021, soit 5,8 % de la production d’électricité de l’Union européenne.

L’Allemagne est le pays où la production solaire est la plus conséquente, atteignant près de 50 000 GWh cette même année. Viennent ensuite l’Italie (25 039 GWh), l’Espagne (21 922 GWh), la France (15 732 GWh), et les Pays-Bas (11 495 GWh).

Les pays produisant le moins d’électricité à partir d’énergie solaire en 2021 sont la Lettonie (6,8 GWh), l’Irlande (93 GWh), la Croatie (148,9 GWh) et le Luxembourg (180,2 GWh).

Une source d’énergie en pleine expansion

D’après Eurostat, la croissance de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables au cours de la période 2011-2021 “reflète en grande partie l’expansion de deux sources […] dans l’UE, à savoir l’énergie éolienne et l’énergie solaire”. L’institut statistique explique que le solaire est la source d’énergie à la croissance la plus rapide dans l’Union, avec un bond de 7,4 TWh en 2008 à 163,8 TWh en 2021.

La puissance installée d’énergie solaire photovoltaïque dans l’UE ne cesse par ailleurs de croître, passant de 52 GW en 2011 à plus de 200 GW en 2021 (sources Commission européenne / rapport Ember).

De son côté, la France a généré 18,6 TWh d’électricité grâce à l’énergie solaire sur l’ensemble de cette année. Une augmentation fulgurante par rapport à 2021 (+ 30,6 %), due à l’extension du parc solaire installé (capacité de production de 15,7 GW fin 2022) mais aussi à un ensoleillement exceptionnel, selon le gestionnaire de réseau RTE.

Un enjeu de souveraineté énergétique

Bon marché, peu carbonée et accessible aux ménages, l’énergie solaire est mise en avant dans le cadre du Pacte vert européen pour atteindre la neutralité climatique. La Commission européenne rappelle néanmoins que “l’UE importe actuellement la plupart des produits d’énergie solaire qu’elle installe”, avec 8 milliards d’euros de panneaux photovoltaïques importés en 2020 (dont 75 % provenaient de Chine). D’où les investissements supplémentaires alloués au secteur dans le cadre de la stratégie baptisée ‘REPowerEU’, qui vise avant tout à sortir de la dépendance aux énergies fossiles russes.

L’exécutif européen souhaite atteindre une puissance installée d’énergie solaire photovoltaïque de 320 GW dans l’UE en 2025, et de 600 GW d’ici à 2030. La Commission estime que “ces capacités supplémentaires […] peuvent remplacer la consommation de 9 milliards de m3 de gaz naturel par an d’ici à 2027″. Durant l’été 2022, en pleine crise énergétique, le think tank Ember a constaté un pic de production d’énergie solaire : entre les mois de mai et août, le solaire représentait 12 % de l’électricité produite dans l’UE. Soit un niveau équivalent à l’énergie éolienne (12 %) et supérieur à celui de l’énergie hydraulique (11 %), mais qui n’a pas dépassé celui du charbon (16 %).

Production brute d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque (en GWh, en 2021)