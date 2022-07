Canicule : la sécheresse sévit en Europe et continue de s’aggraver

Une grave sécheresse touche plusieurs régions d’Europe et affecte les ressources en eau. Pour le centre de recherche de la Commission européenne, le manque de pluie et les vagues de chaleur précoces sont en cause.

Extrait d’une carte de la Commission européenne présentant l’état de la sécheresse à la fin du mois de juin 2022 (les points rouges correspondent à un “niveau d’alerte”, ceux en orange un “niveau d’avertissement”) - Crédits : JRC / Commission européenne

Alors que la température grimpe au-dessus des 40°C dans de nombreuses régions de France cette semaine, le centre de recherche de la Commission européenne vient de publier un rapport sur l’état des sécheresses constatées fin juin dans l’Union européenne.

Résultat : 46 % du territoire de l’UE est en état d’avertissement, ce qui signifie que les précipitations y sont en-dessous de la normale et que le sol manque d’humidité. Pire encore, 11 % du territoire européen atteint la cote d’alerte, qui indique que la végétation subit une pression importante en raison du manque d’eau. Des chiffres supérieurs à ce qui était constaté en mars ou en avril.

La France est largement concernée par cet état d’alerte, en particulier en Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Bretagne et Picardie. Ailleurs en Europe, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, le centre de l’Allemagne ainsi que la Hongrie et la Roumanie sont eux aussi particulièrement touchés.

Les experts européens avancent deux causes : un faible niveau de précipitations au printemps 2022 et des épisodes caniculaires précoces. Les fleuves et rivières enregistrent ainsi des niveaux historiquement bas. En Italie, le bassin du Pô est confronté à une forte sécheresse, incitant des centaines de municipalités à restreindre l’usage de l’eau. En Espagne, les volumes d’eau stockés sont actuellement inférieurs de 31 % à la moyenne de la décennie. Ce stress hydrique et thermique fait par ailleurs baisser les rendements des récoltes, en particulier de blé et d’orge.

Comment se définit la canicule ? La canicule est une période où de très fortes chaleurs apparaissent en journée comme de nuit pendant plusieurs jours consécutifs. Un phénomène qui s’est produit en Espagne ou en France dès le mois de mai.

“Les prévisions défavorables pour les mois à venir risquent de compromettre l’approvisionnement en eau et maintiendront probablement la concurrence pour cette ressource à un niveau élevé”, préviennent les auteurs de l’étude. “Si les stratégies d’atténuation de la sécheresse sont de la plus haute importance aujourd’hui, il faut également s’attaquer à la cause profonde du problème : le changement climatique et ses perturbations du cycle de l’eau sur la planète”, concluent-ils.

Le rapport utilise les données de l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO), recueillies par le programme spatial Corpernicus.