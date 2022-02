A Brest, l'Union européenne et des Etats du monde entier prennent des engagements pour les océans

Au cours de la dernière journée du One Ocean Summit qui se déroulait à Brest du 9 au 11 février, une série d’Etats, d’organisations internationales et d’institutions ont dévoilé des initiatives pour la protection des océans.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen était présente à Brest - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

Une quarantaine de pays et de nombreux représentants d’entreprises et de la société civile avaient répondu à l’invitation de la France. Le One Ocean Summit, organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’UE, aura été l’occasion pour nombre d’entre eux d’annoncer des engagements dans plusieurs domaines, tels que la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et la recherche sur les océans.

Du côté de l’Union européenne, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a annoncé la création d’une coalition “de la haute ambition pour la haute mer”. Aux côtés de 14 pays tiers, les Vingt-Sept veulent ainsi faire aboutir les négociations internationales concernant la biodiversité dans ces zones maritimes qui n’appartiennent pas aux Etats. Une trentaine de pays ont par ailleurs rejoint l’objectif de protéger 30 % des zones terrestres et maritimes du monde à l’horizon 2030.

Dans le domaine de la recherche, l’Union européenne crée un “double numérique” de l’océan. D’ici à 2024, cet outil technologique doit permettre de récolter des données afin de mieux prévoir les effets du changement climatique. Dotée de 500 millions d’euros, la mission “Restaurer notre océan et notre milieu aquatique d’ici à 2030” doit financer la recherche de solutions concernant tous les grands enjeux autour des océans.

Une série d’institutions ont également annoncé de nouvelles mesures. L’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la KfW, agissant pour le compte de l’Allemagne, se sont par exemple engagées à relever l’objectif de l’initiative “Clean Oceans”. Cette opération vise désormais à mettre 4 milliards d’euros d’ici 2025 dans des projets pour réduire la pollution plastique en mer. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) les a rejoints dans ce mouvement.

Enfin, plusieurs pays se sont coalisés afin de mener des combats précis au niveau international. La France et la Colombie souhaitent ainsi avancer sur le “carbone bleu”. Il s’agit de structurer un marché du carbone avec des standards communs, afin de séquestrer plus de CO2 par la protection et la restauration des écosystèmes côtiers.

De nouveaux rendez-vous sur l’environnement sont prévus cette année. La Chine doit ainsi accueillir la COP15 Biodiversité et la prochaine conférence sur les océans des Nations Unies aura lieu en juin à Lisbonne, au Portugal. La France et le Costa Rica ont proposé d’organiser ensemble la suivante, en 2024.