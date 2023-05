Un plan européen pour doper la production d’obus et de missiles à destination de l’Ukraine

La Commission européenne a présenté ce mercredi 3 mai un plan pour atteindre une capacité de production d’un million d’obus et de missiles par an. Des munitions qui seront envoyées en Ukraine et serviront à reconstituer les stocks stratégiques des Vingt-Sept.

“Avec cet Acte, nous complétons l’Europe de la défense”, a indiqué Thierry Breton - Crédits : Commission européenne

“ASAP (Act to Support Ammunition Production) : en anglais, cet acronyme signifie ‘as soon as possible’, soit le plus vite possible”, entame Le Monde. Ce mercredi 3 mai, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a présenté un plan qui “entend mobiliser 500 millions d’euros pour financer la montée en cadence de la quinzaine d’usines européennes de munitions”, indique le journal du soir. “Objectif : être capable de fabriquer dans douze mois un million de munitions par an” [Le Monde].

Les entreprises concernées par les subventions de l’UE sont celles qui pourraient rapidement augmenter leur production, telle que “Rheinmetall AG en Allemagne, Nammo en Norvège et Finlande, Saab AB en Suède, VMZ en Bulgarie...”, liste Le Point. Le plan était prévu depuis le 20 mars dernier, date à laquelle “les Vingt-Sept s’étaient […] entendus pour envoyer en Ukraine en douze mois un million de munitions, essentiellement des obus de 155 millimètres, mais aussi des missiles ou des obus de 152 millimètres, de type soviétique” [Le Monde].

“Economie de guerre”

Pour devenir réalité, “le plan devra être approuvé par les gouvernements de l’UE et le Parlement européen”, souligne Reuters. “Je pense qu’il pourra être adopté en juin ou juillet”, estime Thierry Breton, cité par Le Monde.

Alors qu’il effectue un tour d’Europe des usines fabriquant des missiles et des obus, le commissaire européen a affirmé mardi 2 mai qu’en “matière de défense, notre industrie doit désormais passer en mode économie de guerre” [Reuters]. Pour Bruxelles en effet, “le rythme actuel ne permet pas de soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine qui consomme plus que l’UE ne produit” [Ouest-France]. “Nous pouvons et devons revitaliser [l’industrie de l’armement] pour l’adapter aux besoins des conflits de haute intensité”, a déclaré M. Breton mardi [Reuters]. L’industrie européenne, souffrant de “décennies de sous-investissement […] peine à s’adapter à la hausse de la demande provoquée par la guerre de la Russie contre son voisin pro-occidental” [France 24].

Autre raison du plan : “les États membres voulaient être rassurés”, note Le Point. “Ils ne peuvent livrer leurs stocks d’armes à l’Ukraine sans être certain de pouvoir refaire leur stock au fur et à mesure, sans baisser leur propre niveau de sécurité. Toutes ces demandes ont été prises en compte dans ASAP”, poursuit l’hebdomadaire. Ce plan devrait “reconstituer les stocks stratégiques des pays européens, dont certains sont proches de la rupture” [Le Temps].

“Sans précédent”

Et pour Thierry Breton, cité par Politico “les montants prévus sont clairement suffisants pour atteindre cet objectif”. Selon lui, “les entreprises européennes -en particulier à l’est - disposaient déjà de l’infrastructure nécessaire pour fabriquer de grandes quantités de munitions”, résume le média.

“L’acte que nous proposons est sans précédent”, a ajouté le commissaire, convaincu de sa faisabilité d’ici à un an [France 24]. Un caractère inédit notamment lié au financement du plan. Celui-ci permettra “aux pays de l’UE de réorienter les fonds de cohésion et de relance vers leur industrie de la défense”, explique Politico.

De son côté, la Commission européenne “est prête à débourser quelque 500 millions d’euros pour cofinancer (40 % à 60 % des investissements nécessaires) afin d’augmenter les capacités de fabrication d’obus et de missiles”, fait savoir Le Monde. Des sommes qui seront à la fois tirées du “Fonds européen de défense, un instrument doté de 7 milliards d’euros permettant de financer des programmes de recherche et innovation pour le secteur”, ainsi que d’Edirpa, un nouveau programme en préparation “qui devrait d’ici à la fin de l’année aider les Européens à lancer des appels d’offres conjoints d’armes” [Le Monde].

