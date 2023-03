Réforme des retraites : pour la presse européenne, la France fait face à un “mardi noir”

Les journaux européens s’intéressent à la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi 7 mars. Les opposants au texte appellent à un durcissement du mouvement, qui pourrait se poursuivre dans les prochains jours.

Entre 1,3 million (selon les autorités) et 2,8 millions (selon les syndicats) de personnes avaient manifesté contre la réforme des retraites le 31 janvier dernier - Crédits : Flickr Force ouvrière CC BY-NC 2.0

“Cette heure de vérité qui peut faire vriller la réforme des retraites en France”, titre Le Temps en Suisse. Depuis plusieurs semaines, la presse européenne suit avec attention le feuilleton de la réforme proposée par le gouvernement. Elle s’intéresse tout particulièrement au “mardi noir” [Diário de Notícias] qui s’annonce aujourd’hui. “Et peut-être les jours qui suivent”, car le mouvement pourrait être amené à durer [Le Temps].

Pour cette nouvelle journée de mobilisation, “les syndicats et les partis de gauche ont appelé les travailleurs à mettre la France à l’arrêt’ “, souligne Politico. Le média en ligne précise que “cette grève pourrait être la plus large contre le projet du gouvernement de faire passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans”.

“Pour la sixième fois depuis le début de l’année”, les opposants à la réforme défileront dans les rues à travers le pays, “espérant réitérer l’importante participation observée lors de la première grande manifestation le 19 janvier”, explique The Guardian. Au Portugal, le Diário de Notícias évoque “plus de 280 manifestations” dans toute la France.

Bloquer le pays

“C’est reparti pour un tour…” indique La Libre. Malgré ce ton faussement las, le journal belge explique que “le mouvement contre la réforme des retraites, entamé le 19 janvier, entre dans une nouvelle phase”. Changement de stratégie donc, “les syndicats veulent [désormais] bloquer le pays”, note El Mundo. Le quotidien espagnol évoque lui aussi un “mardi noir”, un jour de “tsunami social” ou encore “d’apocalypse”. Dans la rue, les manifestants “comptent bien exprimer leur sentiment d’injustice face à un projet de loi jugé ‘brutal’ et un gouvernement taxé de surdité” [La Libre]. En Allemagne, le Süddeutsche Zeitung va même plus loin en affirmant que “la mobilisation reflète le mécontentement fondamental face à la répartition des richesses dans le pays”.

Pour certains, le mouvement a débuté la veille. Ainsi, “certains étudiants, notamment à l’université de Rennes 2 en Bretagne, ont commencé à bloquer les facultés lundi soir”, rapporte The Guardian. Il va désormais s’étendre : “les grèves devraient toucher des secteurs tels que les écoles, les aéroports, les centrales énergétiques et les raffineries, ce qui pourrait entraîner des perturbations importantes dans les transports publics et l’approvisionnement en carburant” [Politico].

A titre d’exemple, le transport ferroviaire pourrait être particulièrement touché. “Les perturbations devraient être plus importantes et durer plus longtemps, les syndicats ferroviaires ayant appelé à des grèves reconductibles et illimitées, qui pourraient affecter tous les trains nationaux ainsi que les liaisons internationales, y compris l’Eurostar”, avertit The Guardian.

Poursuivre la réforme

“De l’autre côté, il y un gouvernement qui, depuis un mois et demi, multiplie les interventions publiques et médiatiques pour ‘faire la pédagogie’ d’une réforme que personne n’accepte, quelles que soient les explications qu’on lui donne”, écrit El Mundo. Selon un sondage réalisé par l’Ifop et publié dimanche dans Le JDD, “seulement 32 % des Français se disent favorables à la réforme des retraites”.

El Mundo rappelle l’argument principal avancé par l’exécutif pour défendre le texte : “si cela continue, [les Français] se retrouveront sans pension, car le système est déficitaire. Il y a plus de personnes qui la perçoivent que de personnes qui travaillent pour la payer”. “Dans la plupart des pays voisins de l’Europe, l’âge de la retraite est déjà de 65 ans ou plus”, ajoute pour sa part le Diário de Notícias.

Pendant ce temps, “le gouvernement va de l’avant et poursuit l’approbation au Sénat, article après article, de la réforme contestée des retraites”, relate Sky en Italie. A l’inverse, “certains syndicats annoncent qu’ils feront également grève les jours et semaines à venir, jusqu’à ce qu’[Emmanuel] Macron retire sa réforme”, relève la télévision allemande ZDF.

