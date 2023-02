[Podcast] L’Union européenne veut améliorer les compétences numériques des Européens

Réseaux sociaux, démarches administratives, banques en ligne… le numérique est désormais incontournable dans nos vies personnelle et professionnelle. C’est pour accompagner cette tendance que l’UE cherche à donner un coup de pouce aux compétences des Européens en matière de digital. Tout en essayant d’éviter que le fossé ne se creuse entre les Etats membres.

Effectuer un paiement en ligne, suivre un cours à distance, télétravailler depuis chez soi… le numérique prend de plus en plus de place dans nos existences. La maîtrise de certaines technologies est même souvent devenue un prérequis pour trouver un emploi.

C’est pourquoi la Commission européenne a fixé un objectif dans sa “boussole numérique” : doter 80 % des Européens des compétences de base, d’ici à 2030. Or aujourd’hui, seuls 54 % des citoyens du Vieux Continent savent utiliser les fonctions élémentaires de l’informatique, comme télécharger une application, envoyer un mail ou trouver une information avec un moteur de recherche.

Il existe donc une fracture numérique au sein de l’Union européenne. Et tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, près de 80 % des Finlandais ou des Néerlandais possèdent ces connaissances numériques de base, contre seulement 28 % des Roumains.

Et au sein même des Etats membres, certaines régions sont encore plus à la traîne. Souvent mieux dotées que les territoires ruraux, les grandes villes et les métropoles concentrent les infrastructures et les talents des nouvelles technologies.

Pour éviter cette fracture numérique, l’Union européenne a un outil en particulier : sa politique de cohésion. Ces financements sont justement là pour réduire l’écart de développement entre les territoires. Et en France, ce sont surtout les Régions qui gèrent cet argent européen.

Le Centre-Val de Loire a par exemple fait de la lutte contre l’illectronisme une de ses priorités. Elle compte aussi utiliser une partie du Fonds européen de développement régional, le FEDER, pour former les salariés des entreprises aux nouveaux usages du numérique.

En Bretagne, l’opération “Digital TPE” a déjà aidé près de 300 petites entreprises à passer le cap de cette transition. Soutenue par le Fonds social européen, elle leur permet de bénéficier gratuitement d’un diagnostic et de conseils personnalisés pour améliorer leur présence en ligne ou optimiser les outils internes à l’entreprise.

En bref, comme elle l’indique dans sa “boussole numérique”, la Commission européenne veut garantir que chaque citoyen dispose de compétences et d’infrastructures modernes. D’autant plus que la numérisation peut aussi contribuer à rattraper les inégalités géographiques, en permettant aux citoyens d’accéder à certains services à distance, comme la télémédecine, par exemple.

L’Union européenne s’est aussi dotée d’un programme de financement dédié au numérique. C’est un complément de la politique de cohésion. Intitulé “Digital Europe”, ce nouveau fonds doit consacrer près de 580 millions d’euros dans les formations et l’éducation aux technologies de pointe pour la période de 2021-2027. Avec l’idée d’avoir de véritables spécialistes dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou le calcul quantique.

Chaque année, l’index “DESI” (Digital Economy and Society Index) note les pays de l’Union européenne selon plusieurs critères. Il permet d’évaluer le degré de numérisation de la société et de l’économie dans les Etats membres de l’Union européenne. Part des citoyens ayant des compétences numériques de base - 2021

Infogram Pourcentage des citoyens ayant au moins des compétences numériques de base dans une sélection de pays européens, 2021 Finlande 79 % Pays-Bas 79 % Irlande 70 % Espagne 64 % France 62 % Union européenne 54 % Allemagne 49 % Italie 46 % Bulgarie 31 % Roumanie 28 %

Cofinancé par l’Union européenne. Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. La présente publication n’engage en aucune façon la responsabilité de la Commission européenne.