Pauvreté-précarité : le Secours populaire français dévoile son premier sondage européen

Avec la flambée des prix des produits du quotidien, la crise énergétique et les conséquences de la guerre en Ukraine, en 2022 les conditions de vie se sont dégradées pour beaucoup d’Européens. Une situation d’autant plus difficile qu’elle succède à deux années de crise sanitaire. C’est le constat que dresse le Secours populaire français.

Le Secours populaire français organisant une collecte en marge du match de basket Bourg-en-Bresse vs Le Mans le 19 mars 2022 - Crédits : JL Bourg / Flinckr

Le Secours populaire français et ses partenaires européens publient pour la première fois les résultats d’un sondage Ipsos au niveau européen pour connaître la perception de la pauvreté et de la précarité en Europe : la manière dont elle est définie et redoutée par les Européens, mais aussi vécue par une partie de la population.

“Avez-vous l’impression qu’autour de vous, il y a beaucoup, un peu ou pas de personnes en situation de précarité ? Pensez-vous qu’il existe un risque très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas important du tout que dans les prochains mois vous vous retrouviez en situation de précarité ? Au cours des 3 dernières années, diriez-vous que votre pouvoir d’achat a augmenté, est resté stable ou a diminué ?”

Voici trois exemples de questions qui ont été posées à un échantillon représentatif de 6 000 Européens âgés de 18 ans et plus dans six pays : Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne et Royaume-Uni.

Craintes et restrictions

Un Européen sur quatre déclare être dans une situation précaire. Les personnes concernées sont aujourd’hui visibles partout : dans leur quartier, sur leur lieu de travail et même dans leur famille et leur entourage proche. L’inquiétude face au risque de basculer dans une situation de précarité dans les prochains moins est présente chez plus de 55 % des Européens, surtout chez les Italiens, les Grecs et les Polonais.

La grande majorité des Européens a déjà été confrontée à des choix compliqués dans les dépenses du quotidien en raison d’une situation financière difficile. Les trois principaux postes concernés par des restrictions sont les déplacements, le chauffage et la santé.

Selon ce sondage, les Européens considèrent que les personnes âgées sont la catégorie de population la plus touchée par la précarité (48 % pour la France), viennent ensuite les familles monoparentales et les jeunes.

Une situation qui touche également les parents d’enfants de moins de 18 ans puisque près de 50 % d’entre eux redoutent de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants ou de devoir renoncer à ce qu’ils partent en vacances.

Situation alarmante en Grèce

Parmi les six pays sondés, la Grèce est celui qui apparait le plus touché par les questions de pauvreté et de précarité. 50 % des Grecs qualifient leur situation de précaire, résultat le plus élevé de l’étude. Près de 70 % estiment qu’il existe un risque de se retrouver dans une situation de précarité dans les prochains mois. Enfin, deux Grecs sur trois déclarent ne pas pouvoir disposer d’un endroit où se loger en cas de situation de pauvreté qui surviendrait à la suite d’un événement majeur (divorce, perte d’emploi…).