Pauvreté énergétique dans l'UE : le CESE appelle à une action réelle pour préserver le droit des personnes vulnérables

Réunis à Bruxelles, à l’invitation du Conseil économique et social européen, plusieurs experts ont travaillé sur la question de la pauvreté énergétique au sein de l’Union européenne. Ils proposent des solutions concrètes : “davantage de fonds, des mesures locales et une rénovation généralisée des bâtiments”.

La rénovation des bâtiments est affichée comme une grande priorité pour le CESE afin de lutter contre la pauvreté énergétique qui touche les 27 Etats membres de l’Union européenne - Crédits : Andrii Yalanskyi / iStock | Toute l’Europe

Le Comité économique et social européen (CESE) a organisé, le 21 avril, pour la deuxième année consécutive une grande conférence sur la situation de la pauvreté énergétique dans les Etats membres de l’UE. L’occasion de présenter des propositions concrètes pour lutter contre cet important problème social, qui touche tous les Etats membres.

“Protéger les plus vulnérables tout en responsabilisant les citoyens européens en les impliquant activement dans la transition énergétique”. C’est par ces mots que le commissaire européen à l’Energie, Kadri Simson, et la présidente du CESE, Christa Schweng, ont appelé à davantage d’actions.

“La pauvreté énergétique est une triste réalité à laquelle nous savons que des millions de citoyens européens sont confrontés et qui est encore aggravée par les événements actuels. Nous devons protéger ceux qui sont dans le besoin, mais aussi donner des moyens d’action à tous les citoyens des Etats membres par le biais de notre politique énergétique. C’est également la recette d’une transition équitable”, a déclaré Mme Simson.

Mentionnant que la transition énergétique était un moment unique pour prendre des mesures coordonnées, compte tenu également de la vague actuelle de solidarité et d’intégration en Europe en réaction à la guerre en Ukraine, Mme Schweng a ajouté : “Nous avons besoin d’une véritable vision. Les mesures doivent être mises en œuvre en gardant à l’esprit que la solidarité avec les plus vulnérables doit rester une priorité ! La réduction de la pauvreté énergétique ne peut se faire sans la participation active de la société civile organisée. Nous devons saisir les opportunités pour agir et avoir un impact.”

La pauvreté énergétique s’est aggravée dans l’UE

La pauvreté énergétique reste un problème social majeur dans tous les Etats membres de l’UE et dans le monde entier. Ces dernières années, la situation s’est aggravée et, selon les derniers rapports, plus de 700 millions de personnes dans le monde, soit environ 10 % de la population, vivent dans l’extrême pauvreté et n’ont pas accès à l’électricité. En Europe, ce chiffre se situe entre 50 et 125 millions de personnes.

L’UE doit mettre en œuvre une transition socialement équitable et juste vers une Union européenne climatiquement neutre d’ici à 2050, en montrant qu’il est possible d’atteindre les objectifs énergétiques et climatiques tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Pour lutter contre la pauvreté énergétique, Baiba Miltoviča, présidente de la section spécialisée Transports, énergie, infrastructures, société de l’information (TEN), a souligné “qu’une forte volonté politique était nécessaire pour créer une coalition entre tous les acteurs sur le terrain et aux niveaux national et européen” en précisant que le CESE était prêt à jouer un rôle actif et à rassembler toutes les parties prenantes.

L’événement était organisé avec le soutien de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et faisait suite à la conférence du CESE de 2021 intitulée “La pauvreté énergétique à la croisée du pilier européen des droits sociaux et du Green Deal européen”.

Parmi les participants figuraient Martha Myers, militante de la pauvreté énergétique représentant les Amis de la Terre Europe et la coalition Right to Energy, Miguel Morcillo de la Convention des maires, Clotilde Clark-Foulquier de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abris (FEANTSA) et des étudiants de Sciences Po Strasbourg.