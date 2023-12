Pacte de stabilité et de croissance : l’Europe proche d’un accord

Mardi 19 décembre au soir, la France et l’Allemagne ont annoncé avoir trouvé un accord sur la réforme du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Les deux pays espèrent que leur démonstration d’unité pourra entrainer un accord entre les 27 ce mercredi après-midi.

Après des mois de négociations, les ministres des Finances français et allemand Bruno Le Maire (à droite) et Christian Lindner (à gauche) ont fini par trouver un terrain d’entente - Crédits : Conseil de l’UE

C’est une avancée “historique” pour Bruno Le Maire, rapportent Les Echos. D’après le ministre des Finances français, “Paris et Berlin ont trouvé [le 19 décembre au soir] un accord ‘à 100 %’ sur les nouvelles règles du Pacte de stabilité et de croissance”, abonde le journal.

Cet ensemble de règles, “créé à la fin des années 1990, […] limite en théorie pour chaque pays le déficit des administrations publiques à 3 % du PIB et la dette à 60 %”, explique Le Point. Et depuis deux ans, sa réforme “divise le bloc”, poursuit le magazine.

Le Pacte est suspendu depuis la pandémie de Covid-19 afin de permettre aux Etats membres d’augmenter leurs dépenses pour soutenir l’économie, “au lendemain de la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale”, rappelle Politico. En vue de sa réintroduction, la Commission européenne a proposé de le réformer, craignant que “les règles soient trop rigides et inapplicables”, résume le média. En avril dernier, cette proposition a été envoyée aux ministres européens de l’Economie et des Finances qui “se débattent” donc avec “depuis des mois”, constate Die Zeit. Or, “le temps presse”, il faut trouver un accord avant que les règles ne soient rétablies, “au 1er janvier” prochain, souligne Le Point.

Un accord historique entre la France et l’Allemagne

Comme le note Le Point, l’UE est profondément divisée sur les règles budgétaires. En effet, “les pays endettés du sud de l’Europe, à l’instar de la France” veulent des règles plus flexibles pour pouvoir investir dans la transition écologique ou l’aide militaire à l’Ukraine. Et, “à l’inverse, les pays dits ‘frugaux’ du Nord, derrière l’Allemagne, réclament des contraintes pour atteindre un désendettement effectif”, complète l’hebdomadaire.

Au cœur de ces divisions, “l’Allemagne et la France sont entrées dans les négociations avec des positions très différentes” [Die Zeit]. Mais, “récemment, les pays voisins se sont rapprochés”, constate le journal allemand. Peu à peu, les deux puissances ont mis de l’eau dans leur vin, informant leurs partenaires des avancées : “il y a une bonne dizaine de jours, [l’Allemagne] parlait d’un ‘accord à 92 pour cent’, Le Maire l’évaluait à 95 pour cent”, rappelle Der Spiegel.

Si les deux pays “n’ont donné aucun détail” sur l’accord politique trouvé hier [Deutschlandfunk], Le Monde en esquisse les contours : le projet prévoit des règles “plus adaptées à la situation particulière de chaque pays”. “Les trajectoires budgétaires seraient ainsi à la fois plus réalistes et mieux appliquées. Concrètement, Bruxelles propose que les Etats présentent leur propre trajectoire d’ajustement sur une période d’au moins quatre ans afin d’assurer la soutenabilité de leur dette”. Toutefois, les seuils historiques du Pacte seraient conservés note Le Point, les pays devraient toujours avoir un déficit public inférieur à 3 % du PIB et une dette inférieure à 60 % du PIB. En outre, l’Allemagne souhaite que les pays au déficit excessif le réduisent de “0,5 point par an” et que les Etats trop endettés n’aient droit qu’à un déficit de “1,5 % du PIB”.

Des ministres confiants pour un accord à 27

Après ces négociations entre Berlin et Paris, le ministre des Finances allemand Christian Linder s’est montré enthousiaste concernant les négociations avec tous les autres pays : “il est désormais possible de parvenir à un accord dans les prochaines heures” a-t-il affirmé à Politico. “Ecofin demain !” s’est même exclamé Bruno Le Maire sur X (ex-Twitter) “en évoquant une réunion virtuelle des ministres des Finances de l’UE mercredi”, à l’issue de laquelle “cet accord pourrait être entériné par les 27″, rapporte Le Figaro.

Même son de cloche pour un diplomate espagnol en poste à Bruxelles qui se dit “confiant” : “nous nous approchons d’un accord qui puisse satisfaire toutes les parties ce mercredi”, font savoir Les Echos. Selon certaines sources de Die Zeit “c’est surtout l’Italie” qui doit désormais “être conquise” par l’accord. Ce pays serait “sur la même ligne” que la France, a récemment expliqué Bruno Le Maire aux Echos.

Toute la presse n’est cependant pas aussi optimiste, Politico estime d’ailleurs qu’hier “l’accord semblait fragile”. Et ce d’autant plus que, même si les Etats parvenaient à s’entendre, il faudrait “alors trouver un accord avec le Parlement avant sa mise en retrait pour les élections [européennes] de juin” prochain, rappelle le média. “Une absence d’accord sur les nouvelles règles avant cette date affecterait la crédibilité de l’UE vis-à-vis des marchés financiers”, résume Le Monde.

Les autres sujets du jour

Défense

Economie

Environnement

Migrations

Société

Ukraine/Russie