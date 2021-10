Obtenir une bourse pour étudier en Europe

L’Union européenne incite les étudiants à faire une partie de leur cursus dans un autre Etat membre. Pour les aider, de nombreuses possibilités d’aides financières existent.

Principe

Pour vous aider à réaliser un tel projet, la Commission européenne, les Etats membres (en France notamment via les Conseils régionaux et départements, les communautés d’agglomération et les mairies) et certaines autres organisations peuvent vous attribuer des bourses. Divers programmes d’aide financière facilitent également votre mobilité.

Le programme Erasmus +

En tant qu’étudiant de l’enseignement supérieur, mais aussi collégien ou lycéen, vous pouvez bénéficier de bourses pour étudier dans le cadre du programme Erasmus+. Ces financements sont attribués par la Commission européenne par le biais de l’agence Erasmus+ France / Education Formation. Toutes les informations sont disponibles sur le site Génération Erasmus+.

Le programme Erasmus+ permet également de faire un stage à l’étranger. Il est ainsi ouvert non seulement aux étudiants, mais aussi aux apprentis, demandeurs d’emploi, jeunes actifs, formateurs et éducateurs…

Les aides des collectivités territoriales

Nombreux sont les départements, régions, et même municipalités à apporter une aide financière, souvent cumulables avec celle des programmes de mobilité. Renseignez-vous directement auprès de votre collectivité.

Les bourses octroyées par les ministères français

Bourses du ministère de l’Enseignement supérieur

Lors de votre expérience à l’étranger, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche maintient les bourses attribuées sur critères sociaux. Pour cela, l’étudiant doit être inscrit en formation initiale en France, ou dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un établissement d’enseignement supérieur officiellement reconnu. Pour les étudiants bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux, une aide à la mobilité internationale peut aussi être attribuée afin d’aller étudier dans un pays membre du Conseil de l’Europe.

Certains établissements d’enseignement supérieur délivrent également leur propre aide à la mobilité internationale. Pour plus d’informations, adressez-vous au service des relations internationales de votre établissement.

Les bourses octroyées par les organismes d’échanges

Vous pouvez bénéficier de bourses d’études, suivant certains critères, notamment par les organismes suivants :

l’Office franco-allemand pour la jeunesse : recherches sur un thème franco-allemand dans toute discipline et stages pratiques ;

: recherches sur un thème franco-allemand dans toute discipline et stages pratiques ; l’Office allemand d’échanges universitaires : bourses pour étudier en Allemagne en Licence langues étrangères appliquées (LEA) et Licence langues littérature et civilisation étrangères (LLCE) à partir de la deuxième année de licence ainsi que pour les doctorants et postdoctorants dans toutes les disciplines ;

: bourses pour étudier en Allemagne en Licence langues étrangères appliquées (LEA) et Licence langues littérature et civilisation étrangères (LLCE) à partir de la deuxième année de licence ainsi que pour les doctorants et postdoctorants dans toutes les disciplines ; le British Council : pour tous niveaux à partir de bac + 3. Elles concernent ceux qui souhaitent effectuer une année d’études ou de recherche au Royaume-Uni.

Pour obtenir plus d’informations sur les aides et pour connaître les adresses des différents organismes, consultez le site internet du ministère des Affaires étrangères.

Les bourses d’écoles

Des bourses vous sont proposées pour étudier dans des écoles françaises à l’étranger comme :

l’Ecole française de Rome (histoire, archéologie et sciences sociales) ;

(histoire, archéologie et sciences sociales) ; la Casa de Velázquez à Madrid (arts, études hispaniques et ibériques) ;

à Madrid (arts, études hispaniques et ibériques) ; l’Ecole française d’Athènes (études helléniques).

Pour obtenir plus d’informations sur ces aides et connaître les adresses des écoles, consultez le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur.

Par ailleurs, certains établissements d’enseignement supérieur consacrent des moyens spécifiques pour soutenir la mobilité internationale de leurs étudiants de très bon niveau. Renseignez-vous directement auprès du bureau des relations internationales de votre établissement.

Interprètes de conférences

Vous pouvez bénéficier d’une bourse d’étude attribuée par la Commission européenne dans le domaine de l’interprétation , qui rembourse via un versement unique vos frais d’inscription, si vous :

êtes inscrit en master/troisième cycle en interprétation de conférence ou avez l’intention de vous y inscrire ;

êtes ressortissant d’un État membre de l’UE ou d’un pays candidat à l’adhésion.

Plus d’informations sur le site de la Commission européenne

Recherche scientifique

Les Actions Marie Sklodowska-Curie de la Commission européenne financent des bourses de mobilité aux chercheurs de tous âges et niveaux de compétence, quelle que soit leur nationalité.

Pour en savoir plus : Les Actions Marie Skłodowska-Curie