Matières premières : l’Union européenne veut sécuriser son approvisionnement en métaux stratégiques

La Commission européenne a présenté ce jeudi 16 mars son projet de législation sur les matières premières critiques. Du cobalt au lithium, le texte doit permettre à l’UE de sécuriser l’approvisionnement de 18 métaux considérés comme essentiels.

Thierry Breton, commissaire européen en charge du Marché intérieur (ici à une conférence de presse à Bruxelles le 2 mars), a indiqué vouloir se donner les moyens d’extraire les ressources minières présentes sur le sol européen “tout en respectant l’environnement” - Crédits : Conseil de l’UE

Jeudi 16 mars, l’exécutif bruxellois a présenté sa stratégie “visant à garantir l’accès aux matières premières essentielles, nécessaires aux technologies propres”, rapporte EU Observer. L’objectif principal est de sécuriser l’approvisionnement des 27 en matières premières stratégiques, en développant notamment “les filières industrielles locales permettant de décarboner l’économie de l’Union européenne”, et en diversifiant les “partenariats avec des pays producteurs” [La Tribune].

Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a rappelé la veille l’importance des 18 matières premières identifiées comme “stratégiques”. “Pas de batteries sans lithium, pas d’éoliennes sans terres rares, pas de munitions sans tungstène…” a-t-il énuméré, cité par Le Monde. Or “la demande de certains métaux comme le lithium, le nickel, les terres rares ou encore le cobalt va exploser”, explique La Tribune.

En outre, “l’invasion de l’Ukraine par la Russie a renforcé une leçon apprise lors de la pandémie de Covid-19, à savoir que l’UE ne peut pas compter sur un seul fournisseur pour les matériaux essentiels”, rappelle Reuters. Actuellement, “nous recevons 98 % de notre approvisionnement en terres rares de Chine, 93 % de notre magnésium de Chine, 97 % de notre lithium de Chine”, déplore la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, relayée par Euronews.

Nouveaux partenaires

Le texte définit des “objectifs précis” pour “ne […] pas disparaître de la carte des technologies de demain” et diversifier les chaînes d’approvisionnement européennes [Le Monde]. Ainsi en 2030, “aucun pays ne devrait fournir plus de 65 % d’un matériau clé”, poursuit le journal. Pour satisfaire cet objectif, l’Union souhaite “mettre en place une coalition de pays démocratiques afin d’augmenter la production de matières premières et de contrebalancer la position dominante de la Chine” [Euronews].

Plus largement, l’Europe compte sur “des coopérations avec [des] pays partenaires, que ce soit en particulier en Afrique et en Amérique latine, en proposant un meilleur partage de la valeur, en finançant le développement de chaînes de valeur locale, à condition de respecter les normes européennes en matière d’environnement, de biodiversité et de social”, précise La Tribune.

Production européenne

Autre volet de la proposition : le développement de l’industrie minière européenne. “En 2030, au moins 10 % des métaux rares devront provenir de mines européennes” [EU Observer] “contre 3 % aujourd’hui”, observe La Tribune.

Concernant enfin le raffinage, le texte prévoit de passer à “au moins” 40 % de la transformation et du raffinage sur le sol européen, contre “entre zéro et 20 %” à l’heure actuelle, indique Thierry Breton, relayé par Euractiv.

“L’Europe sera-t-elle capable de réaliser ces objectifs tout en restant dans les clous de la transition écologique et numérique ? C’est tout le défi”, relève France inter. Car pour y parvenir, l’idée est “qu’il faut simplifier les démarches administratives”, résume Contexte. L’une des préconisations est ainsi de “simplifier et accélérer les procédures et les octrois de permis pour ouvrir des sites ou favoriser les implantations industrielles” [La Tribune]. “L’ouverture d’une mine en Europe nécessite en moyenne cinq ans, le texte vise à réduire cette période de moitié tout en protégeant la biodiversité et l’environnement”, explique le quotidien économique.

“On peut véritablement s’interroger sur la capacité des 27 à réussir à la fois la transition de leur modèle, tout en créant de nouveaux circuits d’approvisionnement, en réimplantant des secteurs d’activité auxquels l’Europe avait tourné le dos, et en protégeant leur souveraineté”, indique France inter. C’est un “enjeu vertigineux”, poursuit la chaine de radio.

Politique industrielle

Reste qu’ “à l’échelle européenne, c’est une révolution”, s’enthousiasme Le Monde. Associé au Net Zero Industry Act présenté le même jour, le texte sur les matières premières critiques représente “une ébauche de planification industrielle”, estime le quotidien du soir. Avec la guerre en Ukraine puis les subventions américaines de l’Inflation Reduction Act (IRA), l’UE “s’est soudainement rendu compte que son ambitieuse législation pour lutter contre le réchauffement climatique, le Green Deal, devait s’accompagner d’une action tout aussi volontariste en matière industrielle”, poursuit le journal.

“Après la présentation des propositions de la Commission, les 27 Etats membres organiseront un débat la semaine prochaine à Bruxelles lors du sommet européen”, conclut Euronews. Outre ces deux textes, le sujet sensible de la simplification des aides d’Etat devrait y être discuté.

