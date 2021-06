Les #Erasmusdays : 3 jours pour fêter Erasmus+ !

Les 15, 16 et 17 octobre, retrouvez de nombreux événements partout en Europe pour fêter le succès du programme Erasmus+ !

Les #ErasmusDays 2021 auront lieu les 14, 15 et 16 octobre 2021 - Crédits : Erasmus+

Concerts, expositions, portes ouvertes, mais également événements numériques : du 14 au 16 octobre 2021, les #Erasmusdays célèbreront le programme Erasmus+, et plus largement la citoyenneté européenne. Depuis 2017, de nombreux pays ont rejoint l’initiative française pour mettre en avant le succès de la mobilité européenne.

L’édition 2020 a recensé plus de 5000 événements, organisés dans 84 pays. En 2021, l’évènement célèbrera le lancement du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 qui met l’accent sur l’inclusion, le développement durable, le numérique et la participation active à la vie démocratique. Les événements pourront par ailleurs être associés à la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Le site internet permet d’ores et déjà aux porteurs de projets d’enregistrer leurs événements.

Ces trois journées constituent une grande fête de la mobilité et plus largement de l’Europe. Un événement unique pour les anciens participants qui peuvent partager leur expérience avec de futurs bénéficiaires du programme. Les établissements scolaires et universitaires, les missions locales, les associations et tous “ceux qui font Erasmus” présenteront à cette occasion leurs projets et réalisations financés par Erasmus+.