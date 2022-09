Leïla Chaibi : “Avec cette directive sur les salaires minimaux, on en est encore au stade des bonnes intentions”

Mercredi 14 septembre, les eurodéputés ont adopté une directive européenne relative aux salaires minimaux. Pour l’eurodéputée Leïla Chaibi (Gauche unitaire GUE/NGL), ce texte est un pas vers une Europe sociale mais encore bien trop timide.

Pour Leïla Chaibi, “l’Europe sociale ne peut plus seulement être un slogan sur des affiches” - Crédits : Fred Marvaux / Parlement européen

Réunis à Strasbourg pour la session plénière de rentrée, les députés européens se sont prononcés en faveur de la directive sur les salaires minimaux, présentée pour la première fois en octobre 2020 par la Commission européenne. S’il ne s’agit pas d’un “Smic européen”, puisque les Etats resteront libres d’en fixer le niveau, ces nouvelles règles entendent favoriser la convergence à la hausse des rémunérations minimales en Europe. Et ainsi permettre aux travailleurs d’avoir un niveau de vie décent.

Toute l’Europe : La nouvelle directive européenne n’impose pas à proprement parler un même salaire minimum pour l’ensemble des Etats membres. Que change-t-elle donc concrètement pour les travailleurs ?

Leïla Chaibi : Cette directive sur les salaires minimaux européens ne va pas faire de mal, mais je ne suis pas sûre qu’elle fasse beaucoup de bien. C’est un peu le service minimum. Contrairement à ce que l’on peut entendre, personne n’a jamais voulu fixer un montant de 800 ou 1 000 euros par exemple. Nous sommes bien conscients qu’il y a des niveaux de vie différents au sein de l’Union européenne.

L’idée était de répondre à deux objectifs. D’abord, faire en sorte que lorsqu’on travaille en Europe, on ne soit plus pauvre. On doit avoir les moyens de sortir du seuil de pauvreté, d’avoir la tête au-dessus de l’eau, et surtout de vivre dignement. Cela signifie pouvoir accéder à des biens, à des services, à la culture, etc. Le second objectif de cette directive était de limiter le dumping social au sein de l’Union européenne, car il existe de très importantes différences de salaires. Or la liberté de circulation des travailleurs entraîne une mise en concurrence et les entreprises utilisent les disparités pour faire du dumping social en allant produire là où ça coute moins cher.

Cette directive se donne-t-elle les moyens de ses ambitions ?

Il me semble que les objectifs sont loin d’être atteints. Le résultat est beaucoup moins ambitieux que le mandat du Parlement européen qui n’était déjà pas très exigeant. Quand j’entends certains décréter que ce vote est l’avènement de l’Europe sociale, je rigole un peu. Mais je rigole jaune car l’Europe souffre de déceptions. Ne faisons donc pas croire aux travailleurs que ça va changer leur vie.

Cependant, ce n’est pas négatif non plus. C’est toujours bon à prendre. Mais il faut faire attention lorsque l’on parle d’Europe sociale. Car pendant ce temps, les citoyens ont l’impression que les inégalités et l’austérité qui augmentent sont imputables à l’Europe.

Nous saluons toutefois l’objectif contraignant de fixer à 80 % le taux de couverture des salariés par une convention collective. (Les États membres dans lesquels moins de 80 % de la main-d’œuvre est protégée par une convention collective devront créer un plan d’action pour augmenter progressivement cette couverture NDLR).

Certains Etats membres ont depuis le début exprimé des réticences sur le sujet, ce qui n’a pas empêché le texte d’aller au bout. Son adoption aurait-t-elle été possible il y a encore quelques années ?

Depuis que je suis élue au Parlement européen en 2019, j’ai quand même l’impression que les lignes ont bougé avec la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. L’Europe s’est rendu compte que pour survivre, elle ne pouvait plus être seulement un espace de concurrence libre et non-faussée. Mais qu’elle devait prendre ses décisions, non plus à l’aune du marché, mais à l’aune de l’urgence sociale actuelle. Certains dogmes sont ainsi en train d’être dépassés.

La crise vient confirmer ce que l’on disait depuis longtemps. L’Europe sociale ne peut plus seulement être un slogan sur des affiches. Alors que le socle européen des droits sociaux a été adopté en 2017, il a fallu attendre quatre ans et la crise du Covid-19 pour qu’il se traduise en actes. Or il faut de vraies actions désormais. Ce que je reproche à cette directive sur les salaires minimaux, c’est qu’on est encore au stade des bonnes intentions. Cela ne suffit pas. Les gens ont envie de voir la différence dans leur porte-monnaie à la fin du mois.

Quelles étaient vos revendications pour améliorer le texte ?

Pour permettre de vivre dignement, il existe deux critères. Le premier c’est le seuil de décence, un pourcentage par rapport au salaire médian dans chaque pays. Ainsi, nous avions proposé de fixer les salaires minimums à 75 % du salaire médian. Mais cet indicateur ne suffit pas. Nous avions également proposé de le combiner à un second critère : l’accès à un panier de biens et de services qui permet de vivre dignement. Finalement, aucun seuil contraignant n’apparaît dans la directive. Nous regrettons qu’elle ait seulement l’objectif vague de mettre en place des “salaires minimums”.

Côté positif toutefois, c’est déjà bien que la Commission propose des directives sur des questions sociales. C’est une bonne chose que l’objectif soit affiché, même s’il ne se traduit pas en actes. On aurait pu faire quelque chose d’ambitieux et on est passé à côté.

Quelles seraient, selon vous, les mesures complémentaires à mettre en place pour favoriser cette convergence sociale à la hausse ?

La prochaine étape, c’est la question des travailleurs des plateformes, actuellement en discussion. Les lobbys se sont d’ailleurs bien réveillés, ne s’attendant sans doute pas à une proposition de directive aussi ambitieuse. J’ai quand même bon espoir qu’on arrive à un texte qui soit ambitieux, vraiment contraignant. L’objectif de cette directive est de régler la situation dans laquelle sont plongés les travailleurs des plateformes. Mais la question de l’ubérisation est plus large et touche tout le salariat. Elle interroge sur la façon dont certains employeurs s’exonèrent de leurs obligations et ont des gens sous leur subordination sans assumer le droit du travail.

Enfin, je pense que les prochaines questions que nous devons nous poser sont celles du revenu minimum, que l’on touche même lorsqu’on ne travaille pas. Et celle du logement qui est la base pour avoir accès aux autres droits.