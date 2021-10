Le salaire des enseignants en Europe

Selon les chiffres publiés par la Commission européenne pour l’année scolaire 2018/2019 (données Eurydice), un enseignant bulgare gagne près de 15 fois moins que son homologue luxembourgeois : 5 161 euros par an contre 76 376 euros dans le Grand-duché. En France, en début de carrière, un professeur gagne 27 709 euros brut annuels, à peu près comme ses confrères italiens, maltais ou portugais, mais deux fois plus qu’un enseignant estonien ou grec.

Une corrélation avec le PIB par habitant

Dans six pays de l’Union européenne (la Bulgarie, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie), le salaire d’un enseignant débutant se situe en dessous de 9 000 euros par an. Ces six pays ont le plus faible PIB par habitant dans l’UE. Les plus hauts salaires, dépassant les 50 000 euros par an, se situent au Danemark, en Allemagne, et au Luxembourg, soit uniquement des pays avec un PIB par habitant élevé.