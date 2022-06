Le Parlement et le Conseil s’entendent pour des salaires minimaux adéquats dans l’UE

Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 juin, les négociateurs des deux institutions européennes sont parvenus à un accord sur de nouvelles règles visant à fixer des salaires minimaux adéquats dans les Etats membres.

Le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont trouvé un accord sur la directive sur les salaires minimums adéquats dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 juin - Crédits : filmfoto / iStock

Les négociateurs du Parlement et du Conseil de l’UE se sont quittés tard dans la nuit de lundi à mardi, mais avec un accord en poche. Celui sur des nouvelles règles européennes visant à fixer des salaires minimaux adéquats dans l’UE. Un accord qui intervient un an et demi après la proposition de directive faite en ce sens par la Commission européenne, le 28 octobre 2020.

Si l’objectif n’est pas de mettre en place une rémunération minimale unique au niveau européen, la proposition vise plutôt la création d’un cadre commun afin que chaque Etat membre instaure un salaire minimum adéquat devant assurer un niveau de vie décent, en tenant compte de leurs propres conditions socioéconomiques. Ainsi, les Etats membres possédant déjà un salaire minimum (21 sur 27) devront évaluer si leur situation actuelle est satisfaisante de ce point de vue. Dans le cas contraire, ils devront créer un plan d’action afin d’envisager une couverture de ce type en négociant avec les partenaires sociaux. Le texte prévoit également que les Etats suivent et contrôlent l’application de ces mesures afin de protéger les travailleurs.

L’accord trouvé entre lundi et mardi doit encore être approuvé en session plénière par le Parlement mais également par le Conseil par un vote à la majorité qualifiée des Etats.