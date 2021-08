La France reçoit les premiers fonds du plan de relance européen

Un an après l’accord historique entre les membres du Conseil européen, Paris reçoit ce jeudi 5,1 milliards d’euros du plan de relance européen, mis sur pied pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Le plan de relance européen Next Generation EU va alimenter le plan de relance français à hauteur de 40 % - Crédits : Jennifer Jacquemart / Commission européenne

Après l’approbation du plan de relance et de résilience (PRR) français par la Commission européenne le 23 juin, puis par le Conseil quelques semaines plus tard, les premiers fonds du plan de relance européen Next Generation EU arrivent. “Ce jeudi, nous toucherons 5,1 milliards d’euros de subventions du plan de soutien européen”, a ainsi déclaré le ministre de l’économie Bruno Le Maire dans les colonnes du journal Sud Ouest.

“Le versement du préfinancement contribuera à donner un coup d’accélérateur à la mise en œuvre des mesures essentielles d’investissement et de réforme décrites dans le plan pour la reprise et la résilience de la France”, explique la Commission européenne dans un communiqué.

Ce montant, correspondant à 13 % de l’enveloppe totale allouée à la France, vient alimenter le plan de relance français de 100 milliards d’euros, baptisé “France Relance” et mis en route depuis le mois de septembre dernier. Pour toucher l’intégralité des subventions européennes, d’un montant de 39,4 milliards d’euros, Paris devra témoigner de la mise en œuvre des investissements et des réformes décrits dans le plan pour la reprise et la résilience présenté fin avril.