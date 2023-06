La Commission européenne propose un cadre pour le futur euro numérique

L’exécutif européen a dévoilé, ce mercredi 28 juin, deux propositions de règlement. L’un vise à encadrer l’euro numérique, une version dématérialisée de la monnaie unique. L’autre a pour objectif de protéger les paiements en espèces dans la zone euro.

L’euro numérique permettra des paiements dématérialisés en ligne ou hors ligne - Crédits : dem10 / iStock

Moderniser les modes de paiement mais ne pas contraindre les citoyens à les adopter. Deux propositions de règlement ont été présentées par la Commission européenne, ce mercredi 28 juin, avec un double objectif : encadrer le futur euro numérique, qui pourrait entrer en vigueur d’ici à 2027 ou 2028, et garantir la poursuite des paiements en espèces.

Projet de la Banque centrale européenne, l’euro numérique viendrait s’ajouter aux billets et pièces de monnaie en euros ainsi qu’aux cartes bancaires et applications de paiement numériques privées. A partir d’un téléphone portable ou tout autre terminal compatible, il sera possible de régler ses achats de manière dématérialisée. Que ce soit en ligne, avec un haut niveau de protection des données personnelles prévu par la Commission, ou hors ligne, ce qui reviendrait au même niveau de confidentialité que lors de paiements en espèces, d’après l’exécutif européen. L’euro numérique devrait être accepté par la grande majorité des commerçants, à l’exception des très petits qui n’ont pas déjà installé des terminaux de paiement.

La Commission européenne propose dans le même temps une législation pour que les paiements en espèces demeurent garantis dans la zone euro. Une possibilité parfois compliquée par la fermeture des distributeurs de billets et des agences bancaires, constate l’institution. Le but est du règlement est ainsi de garantir “à tous les citoyens de la zone euro la liberté de choisir le mode de paiement qu’ils préfèrent”, indique-t-elle dans un communiqué. “L’inclusion financière de groupes vulnérables qui ont tendance à préférer payer en espèces, comme les personnes âgées” est aussi mise en avant par la Commission.