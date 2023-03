La Commission européenne présente sa nouvelle législation sur les matières premières critiques

Soucieux de préserver l’autonomie du continent, l’exécutif européen a dévoilé jeudi 16 mars les grandes lignes d’une proposition sur ces matériaux. Elle vise à réduire la dépendance de l’Union en augmentant la production de manière durable, tout en diversifiant les sources d’approvisionnement.

Le Lithium, extrait dans des mines comme celle de Silver Peak aux Etats-Unis, est nécessaire à la fabrication des batteries qui équipent les voitures électriques - Crédits : Skyhobo / iStock

Lithium, cobalt ou encore nickel… l’Union européenne est actuellement dépendante de certains pays, -parfois en position de quasi-monopole comme la Chine, la Turquie ou l’Afrique du Sud- pour se procurer ces matières premières rares. Celles-ci sont indispensables à de très nombreux secteurs de l’économie : numérique, batteries, aérospatiale ou encore défense… Or la crise du Covid-19, puis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont mis en lumière les risques de pénurie.

Jeudi 16 mars, la Commission européenne a ainsi présenté sa proposition sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act). Cette initiative, qui comprend un règlement et une communication, vise “à garantir un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable” de ces matériaux, selon l’exécutif européen.

“Nous renforçons notre coopération avec des partenaires commerciaux fiables à l’échelle mondiale afin de réduire la dépendance actuelle de l’UE à l’égard d’un seul ou de quelques pays. Il est dans notre intérêt mutuel d’augmenter la production de manière durable tout en garantissant le plus haut niveau de diversification des chaînes d’approvisionnement pour nos entreprises européennes”, a ainsi déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Diversifier l’approvisionnement

La proposition liste ainsi les matières premières critiques indispensables aux transitions verte et numérique de l’Union européenne, et définit des objectifs chiffrés pour en diversifier les pays auprès desquels elle se fournit. Elle vise également à sécuriser les chaines d’approvisionnement de ces matières premières en soutenant financièrement des projets d’extraction, de traitement et de recyclage dans et hors de l’UE. Le tout en veillant à promouvoir le développement économique des pays tiers. Ce dernier point fait écho à la stratégie “Global Gateway”, le plan d’aide au développement présentée par l’UE en décembre 2021 pour contrer la Chine.

Cette annonce faite jeudi 16 mars intervient simultanément à celle sur l’industrie à zéro émission nette (Net Zero Industry Act), proposition phare du plan industriel vert. La proposition sur les matières premières critiques avait été pour la première fois évoquée par Ursula von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union devant les eurodéputés, au mois de septembre dernier. Désormais, le Conseil de l’UE et le Parlement européen vont se pencher sur le dossier.