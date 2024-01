La Commission européenne autorise l’Allemagne à subventionner la construction d’une usine de batteries électriques

Le programme allemand visant à soutenir l’implantation du Suédois Northvolt dans le nord du pays a été approuvé lundi 8 janvier. D’une valeur de 902 millions d’euros, l’aide d’Etat se veut une réponse au vaste programme de soutien américain IRA et aux menaces qu’il représente pour l’industrie européenne.

La première usine de batteries de Northvolt se situe à Skellefteå, en Suède - Crédits : Spisen / Wikimedia CC-BY-SA-4.0

“C’est une première !”, lance Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission en charge des questions de concurrence [Le Monde]. L’exécutif européen “a autorisé, lundi 8 janvier, l’Allemagne à soutenir financièrement, à hauteur de 902 millions d’euros, la construction sur son sol d’une usine de batteries pour véhicules électriques du groupe suédois Northvolt”, annonce le journal du soir.

L’Allemagne “devient le premier Etat membre de l’UE à utiliser le système d’alignement du montant des subventions sur les propositions de pays tiers” [Euractiv]. Cette mesure avait été mise en place en mars 2023 dans le cadre du “plan industriel pour le Pacte vert”, avec pour objectif “d’empêcher les entreprises de partir s’installer à l’étranger”, rappelle le média.

Selon France 24, “l’Union européenne apporte ainsi une réponse concrète à l’Inflation Reduction Act (IRA), le plan de soutien de 370 milliards de dollars décidé par l’administration américaine pour favoriser l’industrie verte” et l’implantation d’usines sur le sol des Etats-Unis. Le 8 janvier également, la France a été autorisée par la Commission à soutenir les investissements dans les industries vertes à hauteur de 2,9 milliards d’euros, sous forme de crédit d’impôt.

Respect des règles européennes

Les services de la Commission ont ainsi estimé que la mesure allemande respectait les nouvelles règles de l’UE en matière d’aides d’Etat. Le soutien à l’entreprise suédoise “a été accordé sur la base du fait que la production était essentielle pour la transition écologique et qu’elle profiterait à une région défavorisée” du pays, résume le Financial Times. Par ailleurs, “les subventions étaient suffisantes pour déclencher l’investissement en Europe sans augmenter artificiellement les bénéfices de Northvolt si elle investissait en Allemagne plutôt qu’aux Etats-Unis”, poursuit le quotidien économique.

Dans le détail, ce soutien financier outre-Rhin se compose “de subventions et de garanties de l’Etat fédéral et du Land” du Schleswig-Holstein, où doit être installée l’usine [Süddeutsche Zeitung]. “Sur les subventions, environ 564 millions d’euros proviennent de l’Etat fédéral et jusqu’à 137 millions d’euros du Land”, précise le quotidien allemand.

“Il est important d’être pragmatique”, a souligné hier Margrethe Vestager lors d’une conférence de presse à Bruxelles avec le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck [Le Temps]. “Nous aurions pu ne rien faire, mais nous savons, grâce à des documents internes de Northvolt, que l’investissement aurait alors eu lieu aux Etats-Unis”, a poursuivi la Danoise.

“Alors qu’ils se sont engagés […] dans une vaste décarbonation de leur économie, afin d’atteindre […] la neutralité carbone d’ici à 2050, les Européens redoutent que cette révolution profite d’abord à des entreprises américaines ou chinoises” [Le Monde]. Or “Northvolt a été la première entreprise européenne à produire une cellule de batterie au sein d’une gigafactory”, ces sites à grande échelle consacrés à l’électrification de l’économie [Financial Times].

A plein régime en 2029

Située dans le nord de l’Allemagne, l’usine “commencera à produire en 2026 et tournera à plein [régime] en 2029, quand 800 000 à 1 million de batteries par an sortiront de ses chaînes”, explique Le Monde. “Première du groupe en dehors de la Suède, [elle] devrait employer 3 000 personnes” [France 24]. “Parallèlement, une usine de recyclage des batteries usagées des voitures électriques mises au rebut devrait voir le jour”, complète la Süddeutsche Zeitung.

“Le projet sera le plus grand chantier industriel dans le Schleswig-Holstein depuis des décennies”, rapporte Die Zeit. La côte nord-ouest de l’Allemagne présente l’avantage de produire beaucoup d’électricité éolienne sur terre et en mer, “dont l’usine a besoin en grande quantité”, poursuit l’hebdomadaire outre-Rhin. “Le groupe suédois a par ailleurs annoncé en novembre avoir développé une nouvelle technologie de batteries sodium-ion, moins gourmande en métaux stratégiques, qui pourrait réduire la dépendance envers la Chine”, ajoute France 24.

Les derniers obstacles à la naissance du projet ne sont pas encore levés, prévient toutefois la Frankfurter Allgemeine Zeitung. “La construction ne peut en effet avoir lieu que si les élus locaux compétents prennent les décisions transformant définitivement les terres agricoles en terrains constructibles”. Selon le quotidien, la décision finale n’a pas encore été prise par Northvolt. Mais l’entreprise “n’a pas laissé planer le doute sur le sérieux du projet. Environ 100 millions d’euros ont déjà été investis dans la préparation de la construction de l’usine”, conclut le journal.

