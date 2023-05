L’Union européenne lance son premier appel d’offres pour des achats groupés de gaz

La Commission européenne a appelé les fournisseurs mondiaux de gaz à formuler leurs offres de vente aux entreprises de l’UE, mercredi 10 mai. La nouvelle plateforme d’achats doit participer à la sécurité énergétique du continent, mise à mal depuis l’invasion russe en Ukraine.

Les prix du gaz se sont envolés en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la réduction drastique des approvisionnements de gaz par Moscou - Crédits : Valerii Vtoryhin / iStock

“Les Vingt-Sept en ont parlé pendant des mois”, indique Le Monde. Conformément à une “réglementation finalisée mi-décembre” [Europe 1], l’exécutif européen a lancé mercredi 10 mai “son premier appel d’offres international pour des achats groupés de gaz” [Le Figaro]. Une “étape historique” pour le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič, qui ajoute que la poursuite du conflit en Ukraine “ne laisse pas le choix à l’UE” [La Tribune].

L’objectif principal de l’opération est d’ ”obtenir de meilleurs prix pour reconstituer les stocks avant l’hiver 2023-2024″, résume BFM TV. Car d’ici le 1er novembre 2023, les Etats membres “sont tenus de remplir 90 % de leurs capacités de stockage”, rappelle la chaîne de télévision.

Distributeurs…

D’un côté, “77 entreprises européennes ont soumis leurs demandes pour un volume total d’environ 11,6 milliards de m3 de gaz” [Le Figaro]. La Commission ne précise pas leur nationalité, mais la plateforme d’appel d’offres est ouverte aux sociétés de l’Europe élargie. Non seulement des “entreprises de l’UE, mais également des pays de la ‘Communauté européenne de l’Energie’ (Ukraine, Albanie, Bosnie, Kosovo, Macédoine du nord, Géorgie, Moldavie, Monténégro et Serbie)”, précise Le Figaro.

Si les distributeurs peuvent continuer à se fournir hors de la plateforme, les Etats membres doivent néanmoins s’assurer qu’ils participent à l’appel d’offres “à hauteur de 15 % de leurs obligations de stockage (soit 13,5 milliards de mètres cubes pour l’UE)”, indique Le Monde. Rien n’oblige toutefois les entreprises en question “à acheter effectivement du gaz par l’intermédiaire de cette plateforme”, note le journal.

En agrégeant leurs demandes, les acheteurs devraient “tir[er] parti du poids économique collectif de l’UE pour accroitre [la] sécurité énergétique [de l’UE] et lutter contre les prix élevés du gaz”, espère Maroš Šefčovič, cité par Le Monde. La plateforme est conçue pour éviter que les Etats membres “ne se livrent à une surenchère et ne fassent grimper les prix” [Euractiv]. L’exécutif bruxellois veut ainsi “éviter la situation de l’été 2022, où Etats et entreprises s’étaient précipités au même moment sur le marché du gaz pour remplir leurs stocks, alimentant la flambée des cours”, rappelle Le Figaro. L’achat groupé devrait enfin permettre “à de petites entreprises isolées d’obtenir ensemble une visibilité et un poids accrus sur le marché de l’énergie”, ajoute le quotidien.

…et fournisseurs

De l’autre, “les fournisseurs internationaux de gaz, hors Russie, sont désormais invités à répondre à cette demande agrégée en soumettant leurs offres d’ici le 15 mai”, poursuit le quotidien. “Les meilleures seront ensuite transmises aux entreprises clientes pour faire l’objet de discussions commerciales jusqu’à conclusion de la transaction” [Europe 1].

Le mécanisme doit ainsi offrir aux producteurs de gaz “l’opportunité d’élargir leur clientèle”, a soutenu le commissaire, qui insiste sur le “robuste intérêt” de la centaine de fournisseurs potentiels déjà enregistrés [Europe 1]. Reste à savoir si les volumes achetés seront significatifs : “nous savons que les grands acteurs pourraient ne pas être intéressés à faire partie de cette initiative”, nuance ainsi auprès d’Euractiv Simone Tagliapietra, du groupe de réflexion économique Bruegel.

L’Europe “vulnérable”

D’autre part, l’opération peut sembler à première vue datée. Car désormais, “les réserves gazières européennes sont remplies à un niveau exceptionnellement élevé” [RFI], “à hauteur de 62 %, contre moins de 38 % en mai 2022″ [Le Monde]. L’Europe a également “de quoi être rassurée avec une baisse de 18 % de la consommation à l’intérieur de ses frontières sur les sept derniers mois”, poursuit RFI. Enfin, “les cours du gaz, même s’ils restent supérieurs à ce qu’ils étaient il y a deux ans, ont chuté par rapport au pic historique d’août 2022″ [Le Monde].

Toutefois, les marchés internationaux restent “extrêmement tendus, de nombreux contrats de gaz naturel liquéfié (GNL) ayant déjà été achetés” [Euractiv]. L’Europe reste ainsi “dans une position vulnérable”, ajoute le média en ligne. L’office statistique européen Eurostat constate par ailleurs “de fortes disparités entre les pays” au second semestre 2022 [La Tribune]. Les Etats de l’Est, “très dépendants du gaz russe, ont été lourdement touchés : les prix du gaz ont plus que triplé en République tchèque, bondi d’environ 160 % en Roumanie et en Lettonie”, précise le site.

Ce premier appel d’offres “couvre des livraisons attendues entre juin 2023 et mai 2024″ [Le Figaro]. Quatre autres suivront tous les deux mois, jusque fin 2023.

