L’Union européenne et le Kenya signent un accord commercial

Bruxelles et Nairobi ont entériné un accord de partenariat économique, lundi 18 décembre. L’Union européenne est la première destination des exportations du Kenya.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est rendue à Nairobi afin de signer l’accord avec le président du Kenya, William Samoei Ruto - Crédits : Dati Bendo / Commission européenne

L’Union européenne et le Kenya ont scellé un accord de partenariat économique (APE), ce 18 décembre. L’accord commercial entre les deux parties garantit aux produits kényans un accès libre de droits et sans quotas au marché européen. De son côté, Nairobi s’est engagée à faire de même sur 82,6 % des importations provenant de l’UE, dont l’essentiel dans un délai de 15 ans.

“Je tiens à dire à quel point l’Union européenne est attachée à ce partenariat avec le Kenya”, a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de la signature du texte à Nairobi. C’est un accord “historique”, a quant à lui déclaré le président kényan William Samoei Ruto.

Neuvième économie du continent africain, le Kenya exporte surtout des légumes, des fruits et des fleurs vers l’UE. A l’inverse, le pays importe des biens du secteur de la chimie et des machines européennes. Avec un total de 3,3 milliards d’euros d’échanges bilatéraux en 2022, l’UE est la première destination des exportations du Kenya et son deuxième partenaire commercial.

“L’accord est ouvert aux autres Etats de la Communauté d’Afrique de l’Est. Cela fait du Kenya un précurseur, un pionnier”, a ajouté la cheffe de l’exécutif européen, encourageant les autres pays de la région à rejoindre cet accord.

L’Union européenne et le Kenya avaient fait savoir qu’un accord de partenariat économique avait été conclu le 19 juin dernier. Il a ensuite été validé par les Etats membres au Conseil, le 12 décembre. Le texte doit encore être approuvé par le Parlement européen.