L’Union européenne a enregistré près de 3 millions d’accidents du travail en 2021

L’UE a connu près de 3 millions d’accidents du travail en 2021, a dévoilé Eurostat jeudi 5 octobre. Environ 3 350 travailleurs sont décédés dans le cadre de leur emploi.

Les secteurs de l’industrie et de la construction sont parmi les plus à risque - Crédits : Ton Photograph / iStock

Environ 2,88 millions d’accidents du travail ont été enregistrés dans l’Union européenne en 2021, selon des chiffres d’Eurostat publiés jeudi 5 octobre. Près de 3 350 accidents ont conduit à la mort du travailleur. La France (674 décès), l’Italie (601) et l’Allemagne (435) se partagent ce podium macabre.

Les chiffres du nombre d’accidents du travail sont en augmentation par rapport à 2020, en raison de la reprise économique après la pandémie de Covid-19. Les jeunes employés, les intérimaires et les travailleurs saisonniers sont particulièrement vulnérables. Tout comme les hommes (70 % des accidents du travail), surreprésentés dans les secteurs à risque tels que le BTP ou l’industrie.

En 2021, la France a connu 3 364 accidents non mortels pour 100 000 personnes, suivie par le Portugal et l’Espagne avec des taux respectifs de 3 039 et 2 657 pour 100 000 travailleurs. A l’inverse, la Roumanie a enregistré 52 accidents pour 100 000 personnes.

L’Hexagone est mal placé dans ce classement européen, mais l’écart s’explique aussi par la qualité des données nationales. “Si le taux d’accidents du travail graves et mortels déclaré en France est relativement élevé par rapport aux autres pays européens, il est important de noter que les méthodes de calcul et de déclaration des accidents du travail varient d’un pays à l’autre”, estime ainsi le ministère français du Travail. Eurostat fait en effet savoir qu’il peut y avoir un problème de sous-déclaration dans certains Etats concernant les accidents non mortels. La situation est toutefois “différente” en ce qui concerne les décès liés à l’emploi, “car il est beaucoup plus difficile d’éviter de déclarer un accident mortel”, pointe l’office européen.