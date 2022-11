L’UE se dote de quotas de femmes dans les grandes entreprises cotées en bourse

Les députés européens ont entériné ce mardi 22 novembre un projet de directive qui établit des quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises cotées en bourse. L'ensemble des sociétés concernées devra se conformer au texte d'ici à juillet 2026.

En matière de parité dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées en bourse, les disparités sont très fortes parmi les Vingt-Sept. En 2021, elles représentaient 45,3 % des personnes dans ces structures en France, contre seulement 8,5 % à Chypre - Crédits : FangXiaNuo / iStock

Un pas de plus vers l’égalité femmes-hommes en Europe. Ce mardi 22 novembre, les eurodéputés ont approuvé une directive qui impose une féminisation des conseils d’administration des grandes sociétés cotées en bourse. D’ici à juillet 2026, 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs devront être occupés par le sexe sous-représenté, le plus souvent les femmes, ou bien 33 % de tous les postes d’administrateur.

Les Etats membres de l’Union européenne, qui disposent de deux ans pour transposer la directive dans leur droit national, seront tenus de mettre en place des sanctions dissuasives telles que des amendes pour s’assurer du respect des nouvelles règles. Les PME de moins de 250 salariés ne sont pas concernées par cette nouvelle législation.

“Nous éliminons l’un des principaux obstacles qui […] empêchent [les femmes] d’accéder aux ‘postes à responsabilité’ : les réseaux masculins informels”, s’est félicitée l’eurodéputée autrichienne Evelyn Regner (S&D, centre gauche), corapporteure du texte. “Désormais, la compétence comptera plus que jamais dans la procédure de sélection, tout comme la transparence”, a-t-elle poursuivi.

La directive, proposée par la Commission européenne en 2012, aura mis 10 ans à aboutir en raison du blocage d’Etats membres. En juin dernier cependant, lors de la présidence française du Conseil, les députés européens et les Vingt-Sept avaient fini par trouver un accord politique.

A l’heure actuelle, neuf pays de l’UE sur 27 imposent déjà des quotas de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées en bourse. Ce qui explique pour partie les fortes disparités au sein de l’Union, les femmes représentant 45,3 % des personnes dans ces structures en France (en 2021), contre seulement 8,5 % à Chypre.