Véhicules électriques : l’UE et la Banque des Territoires soutiennent le verdissement du réseau routier européen

Financé par l’Union européenne et la Banque des Territoires, le projet “Atlante4All” va permettre le déploiement de 1 800 points de charge électrique rapides et ultra-rapides en France, Italie, Espagne et Portugal.

Les ventes de voitures électriques neuves ont dépassé les ventes de voitures diesel pour la première fois dans l’Union européenne en juin 2023 - Crédits : tolgart / iStock

La décarbonation du secteur routier s’intensifie à l’échelle européenne, dans les objectifs du Pacte vert, notamment par l’installation de bornes électriques pour la recharge des véhicules. Ainsi, dans le cadre de son appel à projets “CEF – Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility” (AFIF), la Commission européenne a retenu un nouveau projet financé avec la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts).

L’initiative “Atlante4All”, portée par la société Atlante, s’est vu allouer 49,9 millions d’euros de subventions européennes et un financement de 20 millions d’euros de la Banque des Territoires pour la partie française. Le projet vise à installer 1 800 points de charge rapides et ultra-rapides dans 407 stations de quatre Etats membres européens : l’Italie (153), la France (126), l’Espagne (95) et le Portugal (33).

Les stations de recharge d’Atlante4All seront situées le long du RTE-T, sur 7 des 9 corridors prioritaires, dans des parkings sécurisés et dans des carrefours urbains. Toutes les stations seront alimentées par une énergie 100 % renouvelable et conçues pour accueillir des batteries de stockage, afin de gérer les heures de pics de charge. Une fois développés, tous les points de charge seront entièrement intégrés au réseau électrique national. Ce financement contribuera à réaliser les objectifs de la société qui ambitionne d’installer 5.000 points de charge électrique d’ici 2025 et plus de 35.000 d’ici 2030.

Connecter l’Europe

Elément central de la politique européenne des transports, le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est un programme de développement des infrastructures dans l’Union européenne. Il vise à faciliter la connexion entre les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux ainsi que les ports et les aéroports des Etats membres.

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Pacte vert en matière de mobilité verte et de transition environnementale, la Commission européenne mobilise l’AFIF et ses partenaires de mise en œuvre, comme la Caisse des Dépôts en France, pour financer des projets tels que celui d’Atlante. Le dispositif de Blending CEF, lancé depuis 2021 par l’exécutif européen, combine subventions communautaires et financements classiques. Les porteurs de projets soutenus par la Caisse des Dépôts ont ainsi bénéficié de plus de 112 millions d’euros de subventions européennes et d’un financement complémentaire de 77 millions de la CDC. Les porteurs de projets retenus s’appuient sur une double compétence de la Banque des Territoires (CDC) : d’une part sa capacité à co-investir sur les projets en France et d’autre part, son soutien à la co-instruction des demandes de subventions dans son rôle de partenaire de mise en œuvre de la Commission européenne.

Cet engagement s’inscrit pleinement dans la stratégie de soutien de la Banque des Territoires en faveur d’une mobilité décarbonée, moins polluante et plus durable, comme l’explique Pierre Aubouin, directeur du département Infrastructures et Mobilité. “Nous sommes ravis de compter Atlante parmi nos partenaires dans le déploiement de stations de recharge. Le dynamisme de la filiale française et l’expertise de sa maison mère italienne (Groupe NHOA) sont de nature à contribuer significativement à l’atteinte des objectifs nationaux”. A travers ce projet, le Groupe Caisse des Dépôts renforce son rôle de partenaire de mise en œuvre de la Commission européenne pour le programme de subvention du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.