Hausse des prix : la Banque centrale européenne relève ses taux d’intérêt et lance un nouvel outil anti-fragmentation

Jeudi 21 juillet, l’institution monétaire de l’Union européenne a augmenté ses trois taux directeurs de 50 points de base chacun. Elle a également approuvé un nouveau mécanisme permettant d’acheter des obligations de pays en difficulté. Des mesures qui visent à limiter la flambée des prix dans l’ensemble des Etats membres.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a annoncé le 21 juillet une augmentation des trois principaux taux directeurs de 0,50 point. Credits : capture d’écran BCE

Le 27 juillet, les trois principaux taux directeurs de la Banque centrale européenne vont être relevés de 50 points de base chacun. Celui de la facilité de dépôt (que les banques perçoivent lorsqu’elles déposent des liquidités auprès de la banque centrale) passera ainsi de - 0,5 à 0 %. Celui des opérations principales de refinancement (que les banques doivent à la banque centrale lorsqu’elles lui empruntent des liquidités pour une semaine) de 0 à 0,5 %. Le taux de la facilité de prêt marginal (que les banques doivent lorsqu’elles empruntent des liquidités à la banque centrale pour 24 heures) passera lui de 0,25 à 0,75 %.

Le 8 juin, le conseil des gouverneurs de la BCE avait estimé qu’une telle remontée des taux directeurs pourrait avoir lieu en septembre, avec une augmentation intermédiaire de 0,25 point en juillet. Mais l’augmentation de l’inflation dans l’ensemble de la zone euro (8,6 % en juin) l’a incitée à anticiper cette sortie des taux d’intérêt négatifs qui avait cours depuis 2011. La présidente de l’institution monétaire, Christine Lagarde, a également prévenu jeudi 21 juillet que d’autres hausses seraient “pertinentes” à l’avenir face à une inflation qui “restera à un niveau élevé indésirable pendant un certain temps”.

Instrument de protection des transmissions

Les gouverneurs de la BCE ont également approuvé “à l’unanimité”, comme a tenu à le souligner Christine Lagarde, un nouvel instrument de protection des transmissions (TPI en anglais). L’objectif de ce dernier, également appelé “outil anti-fragmentation”, est d’assurer la “transmission efficace de la politique monétaire” de la BCE à l’ensemble de la zone euro.

Concrètement, il doit permettre à l’institution de soutenir un pays dans lequel les acteurs publics et privés peinent à obtenir des financements en raison du niveau élevé d’intérêt de la dette. Cette situation pouvant menacer la stabilité de l’ensemble de la zone euro, la BCE peut alors décider d’acheter des titres souverains émis au sein du pays demandeur pour éviter que les marchés n’amplifient ces difficultés.

Si tous les Etats de la zone euro sont éligibles à ce nouveau mécanisme, plusieurs critères vont être scrutés de près par les gouverneurs de la BCE lorsqu’ils décideront ou non de l’activer. En principe, le pays ne devra pas faire l’objet d’une procédure de déficit excessif, ne pas rencontrer de déséquilibres macroéconomiques graves, suivre une trajectoire de dette publique “soutenable” et mettre en œuvre des “politiques macroéconomiques saines et soutenables”.

Tout comme les autres instruments déjà mis en place par la BCE (Programme d’achat d’actifs, Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie…), le TPI vise à faire revenir l’inflation dans la zone euro aux alentours de 2 % à moyen terme, principal objectif de l’institution.