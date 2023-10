Feu vert de la Commission européenne à une subvention française pour la production de batteries électriques

L’exécutif européen a validé une subvention de la France destinée à l’innovation dans la production de batteries pour véhicules électriques. Les pouvoirs publics pourront accorder 659 millions d’euros à Verkor, une entreprise grenobloise.

Prévue à Dunkerque, la future gigafactory doit permettre d’équiper 300 000 véhicules électriques et de créer plus de 1 200 emplois directs, selon l’entreprise - Crédits : IDEC Groupe / Verkor

Feu vert. Lundi 30 octobre, la Commission européenne a donné son accord à une subvention de 659 millions d’euros visant à soutenir Verkor dans la recherche et le développement de nouveaux procédés de production de batteries lithium-ion pour véhicules électriques.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché unique, la Commission européenne contrôle les aides d’Etat accordées aux entreprises. Elle s’assure notamment que les subventions publiques ne créent pas de distorsion de concurrence entre les Etats membres.

Start-up de Grenoble

Fondée en juillet 2020 et basée à Grenoble, Verkor a pour projet de construire une gigafactory de batteries à Dunkerque, notamment destinée à approvisionner le groupe Renault. Si l’Etat est le premier financeur public du projet, la Région Hauts-de-France et la communauté urbaine de Dunkerque financeront aussi l’initiative de la start-up, pour respectivement 60 millions et 30 millions d’euros. Par ailleurs, la Banque européenne d’investissement (BEI) soutient Verkor à hauteur de 600 millions d’euros sous forme de financement bancaire.

Dans le détail, la jeune pousse utilisera cet argent pour automatiser sa production, améliorer les techniques de recyclage ainsi que la récupération des matériaux. L’entreprise grenobloise doit aussi concevoir une ligne de production pilote, ouvrant la voie à la production de batteries à grande échelle.

Alors que l’UE mettra fin à la vente des voitures thermiques neuves en 2035, le développement des véhicules électriques s’inscrit dans le cadre du Pacte vert, la feuille de route environnementale européenne.