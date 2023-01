Espace : la sonde européenne Juice s’apprête à partir pour Jupiter

La sonde spatiale Juice a été présentée, ce vendredi 20 janvier, dans les locaux d'Airbus à Toulouse. Celle-ci doit bientôt aller explorer trois lunes de Jupiter.

Vue d’artiste de la sonde européenne Juice - Crédits : Airbus

C’est un voyage de huit ans qui attend la sonde interplanétaire Juice (JUpiter ICy moons Explorer mission). Présentée par son constructeur Airbus à la presse ce vendredi, elle partira bientôt en direction de trois lunes de Jupiter (qui en compte 79 en tout) : Callisto, Europe et Ganymède.

Le but ? Analyser les océans d’eau liquide qui se trouvent sous la surface de ces astres. Et notamment déterminer s’ils sont susceptibles d’accueillir la vie. L’objectif de la mission menée par l’Agence spatiale européenne (ESA) est aussi d’en savoir plus sur l’atmosphère ainsi que la magnétosphère de Jupiter, plus grande planète du système solaire.

Au mois de février, Juice devrait partir pour la base de lancement de Kourou en Guyane. Puis, en avril, il est prévu qu’elle décolle à bord de la fusée Ariane 5.