Espace : la Commission européenne lance un appel d’offres pour la mise en place d’une constellation de satellites 

Vendredi 24 mars, l’exécutif européen a annoncé faire appel au secteur privé dans la mise en œuvre d’une constellation de satellites pour une connectivité sécurisée. Baptisé IRIS², le projet prévu pour 2027 permettra de fournir un ensemble de services aux Etats membres.

La Commission européenne devrait donner les résultats de l’appel à projets début 2024 - Crédits : imaginima / iStock

IRIS², c’est le nom donné au projet de constellation de satellites que l’Union européenne souhaite mettre en place. Elle compte pour cela s’appuyer sur le secteur privé. Vendredi 24 mars, l’exécutif européen a lancé un appel d’offres en vue de la mise en œuvre de ce projet. “Le partenariat entre la Commission et le secteur privé garantira des investissements communs dans la conception, le développement, le déploiement et l’exploitation des infrastructures gouvernementales et commerciales”, explique l’institution.

L’opération s’élève côté européen à 2,4 milliards d’euros. Les propositions des entreprises seront évaluées en vue de la signature d’un contrat au début de l’année 2024. Le projet doit être quant à lui opérationnel en 2027.

La constellation IRIS² (Infrastructure de Résilience et d’Interconnexion Sécurisée par Satellites) doit fournir aux Etats membres plusieurs services. Elle permettra notamment “la protection des infrastructures critiques, la surveillance et le soutien à l’action extérieure ou à la gestion des crises, ainsi que les applications militaires”, liste la Commission européenne. Le projet offrira également des débouchés commerciaux comme la fourniture d’une connectivité à haut débit sans discontinuité dans l’UE et même au-delà des frontières du continent.

“Ce premier appel d’offres pour la constellation européenne de satellites est une étape importante dans la réalisation de notre politique spatiale souveraine. Elle est importante pour nos gouvernements et pour tous les Européens. Mon message à tous les acteurs de l’industrie spatiale européenne est le suivant : soyez prêts à répondre !”, a souligné le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton.