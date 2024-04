Energie : les eurodéputés approuvent la réforme du marché européen de l’électricité

Le Parlement européen a adopté de nouvelles règles encadrant le marché de l’électricité, jeudi 11 avril. La réforme vise à stabiliser les prix et à offrir plus de visibilité aux consommateurs, sans pour autant toucher aux fondamentaux du marché.

Les prix de l’énergie ont connu une forte inflation au début de la guerre en Ukraine - Crédits : Yorgos Karahalis / Commission européenne

Feu vert. Dans la dernière ligne droite avant les élections de juin et le renouvellement du Parlement européen, les eurodéputés votent les ultimes textes de la mandature. Ils ont approuvé jeudi une réforme du marché de l’électricité, proposée par la Commission européenne en mars 2023. Objectifs : lutter contre la volatilité des prix, accélérer les investissements dans les énergies renouvelables et améliorer la flexibilité du système électrique.

Les prix de l’énergie ont flambé dès l’été 2021, avec la reprise économique après la pandémie de Covid-19, puis en 2022 alors que la Russie déclenchait sa guerre contre l’Ukraine. Une inflation record qui avait été aggravée par les problèmes sur les réacteurs nucléaires français et la faible production hydroélectrique à cause de la sécheresse.

Contrats de long terme

Les nouvelles règles visent à endiguer la volatilité des prix sur le marché. Elles encouragent pour cela deux formes de contrats à long terme. D’abord, les “Power purchase agreement” (PPA). Il s’agit d’accords de vente directe entre un client d’électricité, souvent les grosses entreprises gourmandes en énergie, et un producteur. D’une durée de 5 à 20 ans, ils atténuent les risques de marché pour les clients.

Ensuite, la réforme prévoit que tout soutien public à de nouveaux investissements dans la production d’électricité d’origine renouvelable et nucléaire se ferait via des “contrats pour la différence” (CFD). Ce mécanisme permet d’offrir davantage de sécurité aux producteurs et aux investisseurs car les pertes sont indemnisées par l’Etat en-dessous d’un certain niveau de prix. A l’inverse, celui-ci peut récupérer d’éventuelles recettes excédentaires.

Toutefois, la réforme ne touche pas aux fondamentaux du marché européen. Si le prix de l’électricité n’est pas indexé sur celui du gaz, il en est toujours largement dépendant. Sur le marché journalier, la demande détermine le prix : en cas de forte consommation, les producteurs doivent faire tourner des centrales à gaz ou à charbon bien plus chères que l’énergie éolienne ou photovoltaïque. Et ce sont les coûts de la dernière centrale appelée pour couvrir la demande qui déterminent le prix final entre producteurs d’électricité et fournisseurs. Raison pour laquelle l’inflation sur le marché gazier avait tiré vers le haut les tarifs de l’électricité au plus fort de la crise.

En cas de crise

Sur proposition de la Commission, le Conseil européen pourra d’ailleurs déclarer un état de “crise” si les prix flambent pour les consommateurs ou atteignent au moins 180 euros par mégawattheure (MWh) sur le marché de gros. Il était par exemple de 54 euros en moyenne en France au mois de mars, loin du pic qu’avait connu l’Hexagone en août 2022, lorsque le prix avait atteint 493 euros. En cas de crise, les Etats pourront intervenir sur le marché, notamment pour soutenir les ménages les plus pauvres et les entreprises en difficulté.

Les nouvelles règles encouragent aussi le partage de l’énergie. Les particuliers pourront par exemple investir dans des parcs éoliens et solaires pour vendre à leurs voisins l’électricité qu’ils produisent en supplément de celle destinée à leur propre consommation.

Enfin, la réforme vise à améliorer l’information des consommateurs. Les fournisseurs devront communiquer à leurs clients non seulement le prix total de leur contrat, mais aussi sa composition et s’il est fixe ou variable. Tout cela “de manière bien visible, et dans un langage simple et concis”.

Les Etats membres et les députés européens avaient trouvé un compromis sur la nouvelle législation en décembre dernier. La réforme doit désormais être adoptée par le Conseil de l’UE pour entrer en vigueur.