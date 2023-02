En France, la Banque européenne d’investissement met en œuvre ses ambitions en faveur du climat et de l’environnement

En 2022, la “banque de l’Union européenne” a investi 10 milliards d’euros en France, deuxième bénéficiaire derrière l’Italie. 70 % de cette enveloppe ont été dédiés à l’action climatique et environnementale.

L’hydrogène bas carbone est l’une des priorités d’investissement de la BEI - Crédits : audioundwerbung / iStock

En Europe comme en France, l’objectif de la Banque européenne d’investissement (BEI) est rempli, et avec un peu d’avance. Le groupe qui se présente comme la “banque européenne du climat” entendait consacrer plus de 50 % de ses investissements à des activités en faveur du climat et de la durabilité environnementale d’ici à 2025. Une cible déjà atteinte en 2022 puisqu’il y a consacré 58 % de son activité dans les 27 Etats membres.

En France, le groupe BEI a investi sur l’année écoulée près de 10 milliards d’euros, dont 5,9 (soit 70 %) en direction de ses objectifs climatiques. Depuis le début de la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences, ses efforts se concentrent également sur deux priorités : garantir la sécurité énergétique ainsi que l’indépendance de l’industrie européenne.

Le 2 février dernier, la BEI présentait ses résultats et son rapport d’activité de l’année 2022 à l’échelle de l’Union européenne. Son président Werner Hoyer a ainsi révélé que le groupe avait signé l’an dernier un volume d’opérations de 72,5 milliards d’euros. Celles-ci devraient “appuyer des investissements à hauteur de quelque 260 milliards d’euros et la création de 950 000 emplois d’ici 2026″, a-t-il souligné. Selon le groupe, 36,5 milliards, soit 58 % du volume total, ont été des “financements verts” en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

Deuxième bénéficiaire en Europe

La France se classe deuxième au rang des bénéficiaires des prêts de la BEI sur l’année 2022, devancée d’une courte tête par l’Italie. Dans le détail, Paris a touché 10 milliards d’euros : 8,4 de la BEI et 1,5 du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale dédiée au financement des PME.

Un chiffre en augmentation, si l’on regarde la tendance de long terme. En effet, avec près de 14 milliards, 2021 avait été une année record, mais boostée par la mise en place du fonds de garantie européen lancé pour répondre aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Pour cette année 2022, la nature des financements a également évolué. L’institution explique que le nombre de projets financés a augmenté et que naturellement la taille moyenne de ceux-ci a baissé.

“Les résultats 2022 du groupe BEI en France sont le reflet d’une dynamique très forte. Ils confirment notre rôle moteur dans la transition énergétique et verte en permettant d’attirer plus d’investissements privés pour soutenir les priorités stratégiques de l’Europe”, a ainsi expliqué le vice-président de l’institution Ambroise Fayolle lors de la présentation des résultats en France lundi 6 février.

2022 a également marqué pour la BEI le lancement du programme InvestEU. Successeur du plan Juncker, celui-ci entend mobiliser 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027. Les premières opérations ont ainsi vu le jour, comme un prêt de 130 millions d’euros à Loxam, quatrième société mondiale de location de matériel et d’outillages. Objectif pour la firme : permettre le passage à l’électrique de sa flotte d’engins de chantier.

Crise énergétique et souveraineté industrielle

Présente à Kiev depuis 2007, la Banque européenne d’investissement a également été concernée par les conséquences de la guerre survenue au mois de février. L’institution a notamment octroyé 1,7 milliard d’euros au pays victime de l’offensive russe, permettant de financer des réparations d’infrastructures de transport ou des écoles endommagées par les bombardements.

En France, comme dans les autres pays de l’UE, la BEI a pris la mesure des conséquences de la guerre et notamment de la crise énergétique qui touche l’ensemble du continent. Elle entend ainsi mener une politique complémentaire à l’initiative REPowerEU lancée par la Commission européenne pour se passer des énergies russes. Durant l’année, la banque de l’UE a notamment financé les trois premières fermes pilotes d’éoliennes flottantes françaises en mer Méditerranée, pour un montant total de 210 millions d’euros. La banque appuie ainsi la transition énergétique en faveur des énergies renouvelables.

Autre conséquence, l’inflation et ses répercussions sur l’industrie européenne. Les 370 milliards d’euros de l’Inflation Reduction Act (IRA) américain suscitent en effet des craintes en Europe. La BEI attend les résultats des discussions au Conseil sur un éventuel fonds européen de souveraineté, qu’elle pourrait appuyer techniquement. En attendant, elle investit dans des secteurs où l’Europe est trop dépendante des approvisionnements étrangers. C’est le cas notamment des semi-conducteurs avec un financement de 300 millions d’euros en faveur de l’entreprise STMicroelectronics pour son usine de Crolles, à quelques pas de Grenoble.

Agriculture et santé

En dehors de ces grandes priorités, la BEI diversifie depuis plusieurs années ses secteurs d’investissement.

La récente pandémie de Covid-19 a mis en lumière des besoins de financement dans le domaine de la santé. En 2022, l’institution a ainsi accordé 50 millions d’euros à l’entreprise Inventiva pour le développement d’un traitement par voie orale pour les patients atteints de stéatohépatite non alcoolique, également appelée maladie du foie gras.

Parmi les secteurs récemment ciblés figure également l’agriculture. La BEI a ainsi contribué à hauteur de 40 millions d’euros à la mise au point par Florimond-Desprez de nouvelles variétés de grande culture (comme le blé ou la betterave sucrière) résistantes au changement climatique.

Par ailleurs la BEI poursuit ses investissements à destination des PME françaises à travers le Fonds européen d’investissement (FEI). Paris demeure le premier bénéficiaire des garanties bancaires et des opérations proposée par la filiale du groupe. “Ce classement reflète un certain dynamisme de la french-tech”, explique Vincent van Steensel, directeur du département des garanties au FEI. Ces opérations accompagnent également les régions françaises dans le soutien à l’innovation.

Avec l’ensemble de ses opérations, le groupe estime avoir soutenu directement ou indirectement 47 000 PME françaises au cours de l’année et contribué au maintien de 520 000 emplois.

Nouvelle année, nouveau logo La Banque européenne a également présenté son nouveau logo. Il comprend une représentation stylisée du bâtiment à Luxembourg, le drapeau européen ainsi que le nom de l’institution. Le nouveau logo de la BEI - Crédits : Banque européenne d’investissement

La France et la BEI : notre impact de 2018 à 2022 - vidéo BEI