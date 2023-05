Economie : la Commission européenne s’attend à une meilleure croissance que prévu en 2023

L’exécutif européen a revu à la hausse les perspectives de croissance lundi 15 mai. Elle s’établirait à 1 % en 2023 dans l’UE, contre 0,8 % dans les dernières prévisions de l’hiver. L’inflation devrait quant à elle persister.

Une année meilleure que prévue. Tel est le message de la Commission européenne, ce lundi, dans ses prévisions économiques de printemps. L’institution s’attend à une croissance de 1 % en 2023 dans l’Union européenne et de 1,7 % en 2024. Cet hiver, elle tablait plutôt sur des chiffres respectivement de 0,8 et 1,6 %.

L’économie européenne bénéficierait de la baisse des prix de l’énergie sur les marchés de gros. Par ailleurs, “l’atténuation des contraintes d’approvisionnement et la solidité du marché du travail ont soutenu une croissance modérée au premier trimestre 2023, dissipant les craintes d’une récession”, note l’exécutif européen.

Deux Etats membres connaîtraient une légère contraction cette année, la Suède et l’Estonie, notamment en raison d’une croissance plus faible chez leurs principaux partenaires économiques. La France devrait quant à elle enregistrer une hausse de 0,7 % de son PIB en 2023.

L’inflation revue à la hausse

L’inflation a également été revue à la hausse par rapport aux projections de cet hiver, à 5,8 % en 2023 et 2,8 % en 2024 dans la zone euro. L’UE encaisse toujours le choc de la guerre en Ukraine et la Commission s’attend à ce que les entreprises continuent de répercuter les coûts de production plus élevés sur les consommateurs.

L’inflation sous-jacente, celle qui exclut les prix de l’énergie et de certains produits alimentaires, devrait être plus élevée. Les prévisions économiques du printemps indiquent une augmentation de ces prix en moyenne à 6,1 % en 2023, avant de tomber à 3,2 % en 2024 dans la zone euro.

“Nous devons rester vigilants, et nous tenir prêts à répondre à tout choc futur avec la même unité et la même détermination qui nous ont vus à travers ces trois dernières années de tempêtes”, a déclaré le commissaire européen à l’Economie Paolo Gentiloni.